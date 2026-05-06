Así está la tabla de la Copa Sudamericana tras el empate de San Lorenzo

La fase de grupos de la Copa Sudamericana empieza a tomar forma definitiva en pleno desarrollo de la fecha 4. Este martes se disputaron seis compromisos entre los que se destacaron el empate entre Juventud de Las Piedras y Atlético Mineiro en Uruguay, el triunfazo de Caracas en Bolivia, la goleada de Puerto Cabello a Cienciano y la paridad entre Recoleta y Santos en Paraguay.
En lo que respecta a los argentinos que tuvieron acción esta jornada, Deportivo Riestra recibió a Gremio en el Nuevo Gasómetro y fue goleado por 3 a 0, que lo dejó complicado en lo que respecta al sueño de la clasificación.
En el último turno del día, San Lorenzo sacó un empate 0 a 0 ante Deportivo Cuenca en los 2600 metros de altura de la ciudad ecuatoriana homónima. El equipo de Gustavo Álvarez fue mejor y mereció ganar, pero se quedó con un empate que lo dejó puntero de su zona por al menos una fecha más.
Este miércoles jugarán Tigre, Barracas Central y Racing, mientras que el jueves River hará lo propio ante Carabobo en Venezuela. Así están las tablas en la Sudamericana.