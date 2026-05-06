Así está la tabla de la Copa Sudamericana tras el empate de San Lorenzo

La fase de grupos de la Copa Sudamericana empieza a tomar forma definitiva en pleno desarrollo de la fecha 4. Este martes se disputaron seis compromisos entre los que se destacaron el empate entre Juventud de Las Piedras y Atlético Mineiro en Uruguay, el triunfazo de Caracas en Bolivia, la goleada de Puerto Cabello a Cienciano y la paridad entre Recoleta y Santos en Paraguay.

En lo que respecta a los argentinos que tuvieron acción esta jornada, Deportivo Riestra recibió a Gremio en el Nuevo Gasómetro y fue goleado por 3 a 0, que lo dejó complicado en lo que respecta al sueño de la clasificación.

En el último turno del día, San Lorenzo sacó un empate 0 a 0 ante Deportivo Cuenca en los 2600 metros de altura de la ciudad ecuatoriana homónima. El equipo de Gustavo Álvarez fue mejor y mereció ganar, pero se quedó con un empate que lo dejó puntero de su zona por al menos una fecha más.

Este miércoles jugarán Tigre, Barracas Central y Racing, mientras que el jueves River hará lo propio ante Carabobo en Venezuela. Así están las tablas en la Sudamericana.

Así están los grupos de la Copa Sudamericana

El fixture completo de la fase de grupos de la Sudamericana