Boca tiene virtualmente definido a su rival para los octavos de final del Torneo Apertura

Luego de hacer los deberes y cerrar la fase regular con una sonrisa en Santiago del Estero, el fin de semana de Boca se redujo a la tranquilidad del sillón. Con los tres puntos en el bolsillo frente a Central Córdoba, el Xeneize solo debía sentarse a mirar de reojo los televisores para esperar resultados ajenos que le permitan conocer su destino en los Playoffs. Y durante la tarde de este domingo, el panorama comenzó a despejarse por completo.

Al quedar virtualmente posicionado en el segundo escalón de la Zona A, el reglamento marca que el cruce de octavos de final en La Bombonera debe darse ante el séptimo de la Zona B. Y tras una definición de cuatro partidos en simultáneo que sentenciaron los últimos puestos de dicho grupo, el boleto rumbo a La Boca quedó en manos de Huracán.

El Globo se adueñó de la séptima plaza luego de empatar sin goles frente a Racing en Avellaneda, sumado a que las victorias de Gimnasia sobre Argentinos Juniors y de Belgrano ante Sarmiento también afectaron su destino.

Sin embargo, en Brandsen 805 aún deben estar atentos a un último asterisco que permita confirmar por completo su rival en los Playoffs. Y es que existe un escenario matemático que podría desplazar a Boca de su segundo puesto. Para que esto suceda, Vélez está obligado a golear a Newell’s por una diferencia de siete goles o más.

De concretarse ese utópico resultado en Liniers, el Fortín pasaría al Xeneize por diferencia de gol y lo relegaría al tercer puesto, provocando en ese caso que su contrincante pase a ser Gimnasia de La Plata. Pero, teniendo en cuenta las escasas probabilidades de que ocurra, en Boca ya permiten imaginarse la recibida a Huracán en La Bombonera.

Así están los cruces del Torneo Apertura

Lado izquierdo del cuadro

Estudiantes – Racing

Argentinos Juniors – Independiente

River – San Lorenzo

Vélez – Gimnasia LP

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Lado derecho del cuadro

Independiente Rivadavia – Unión

Talleres – Belgrano

Boca – Huracán

Rosario Central – Lanús

La tabla del Torneo Apertura