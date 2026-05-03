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Boca Juniors

Boca tiene virtualmente definido a su rival para los octavos de final del Torneo Apertura

Tras ganar en Santiago del Estero, el Xeneize ya tiene en viista al adversario que se perfila para visitar La Bombonera en los Playoffs.

Boca le ganó a Central Córdoba y quedó a la espera de otros resultados para definir su futuro.
© @exezeballos02Boca le ganó a Central Córdoba y quedó a la espera de otros resultados para definir su futuro.

Luego de hacer los deberes y cerrar la fase regular con una sonrisa en Santiago del Estero, el fin de semana de Boca se redujo a la tranquilidad del sillón. Con los tres puntos en el bolsillo frente a Central Córdoba, el Xeneize solo debía sentarse a mirar de reojo los televisores para esperar resultados ajenos que le permitan conocer su destino en los Playoffs. Y durante la tarde de este domingo, el panorama comenzó a despejarse por completo.

Al quedar virtualmente posicionado en el segundo escalón de la Zona A, el reglamento marca que el cruce de octavos de final en La Bombonera debe darse ante el séptimo de la Zona B. Y tras una definición de cuatro partidos en simultáneo que sentenciaron los últimos puestos de dicho grupo, el boleto rumbo a La Boca quedó en manos de Huracán.

El Globo se adueñó de la séptima plaza luego de empatar sin goles frente a Racing en Avellaneda, sumado a que las victorias de Gimnasia sobre Argentinos Juniors y de Belgrano ante Sarmiento también afectaron su destino.

Sin embargo, en Brandsen 805 aún deben estar atentos a un último asterisco que permita confirmar por completo su rival en los Playoffs. Y es que existe un escenario matemático que podría desplazar a Boca de su segundo puesto. Para que esto suceda, Vélez está obligado a golear a Newell’s por una diferencia de siete goles o más.

De concretarse ese utópico resultado en Liniers, el Fortín pasaría al Xeneize por diferencia de gol y lo relegaría al tercer puesto, provocando en ese caso que su contrincante pase a ser Gimnasia de La Plata. Pero, teniendo en cuenta las escasas probabilidades de que ocurra, en Boca ya permiten imaginarse la recibida a Huracán en La Bombonera.

Así están los cruces del Torneo Apertura

Lado izquierdo del cuadro

  • Estudiantes – Racing
  • Argentinos Juniors – Independiente
  • River – San Lorenzo
  • Vélez – Gimnasia LP

Lado derecho del cuadro

  • Independiente Rivadavia – Unión
  • Talleres – Belgrano
  • Boca – Huracán
  • Rosario Central – Lanús
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La tabla del Torneo Apertura

Bruno Carbajo
Bruno Carbajo
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