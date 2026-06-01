La Selección Argentina sacó chapa por el ranking FIFA y le ganó a Inglaterra el búnker para el Mundial 2026

El seleccionado europeo quiso concentrar en donde lo hará Argentina, pero FIFA le dio el predio a los campeones del mundo.

Con la lista de 26 convocados ya definida, la Selección Argentina viajó rumbo a Kansas para iniciar la concentración y los primeros entrenamientos en la previa de los encuentros amistosos frente a Honduras e Islandia para llegar con ritmo al inicio del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

En este sentido, el plantel comandado por Lionel Scaloni hará base en el Centro de Entrenamiento del Sporting Kansas City. Para quedarse con el mismo, sacó chapa del ranking FIFA, ya que Inglaterra también tuvo intenciones de utilizarlo como búnker en la fase de grupo.

Gonzalo Posleman, de prensa FIFA, habló en una entrevista en Radio La Red en donde dio detalles de cómo es el predio y explicó por qué Argentina le ganó la pulseada a Inglaterra. “Me dijeron que es uno de los predios de alto rendimiento top en Estados Unidos. Tiene el campo de entrenamiento y el hotel ahí”, inició.

Y agregó: “Me contó gente de Kansas que en donde va a entrenar Argentina, al ser de tan alto nivel, Inglaterra, que va a concentrar en Kansas, pretendía este lugar. Sin embargo, por el ranking FIFA de Argentina se le otorgó este lugar a la selección. Es uno de los mejores centros de entrenamiento del país”.

Así las cosas, el equipo de Scaloni iniciará allí la semana de entrenamientos con más de 30 jugadores entre convocados para el Mundial y los que estarán como sparrings, incluyendo a Santiago Beltrán, Joaquín Freitas e Ignacio Ovando. El primer amistoso será el 6 de junio frente a Honduras en Texas.

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A lo largo de la fase de grupos, el equipo de Scaloni permanecerá allí debido a que será local en el duelo frente a Argelia en el debut, mientras que para los otros dos compromisos tendrá que realizar viajes a Dallas para enfrentarse a Austria y Jordania respectivamente.

Los detalles de la elección de Kansas

El equipo de Scaloni entrenará en aquellas instalaciones de primer nivel, que adaptarán para las necesidades del combinado albiceleste. El predio, inaugurado en 2017, es uno de los más complejos de Estados Unidos. Cuenta con tres canchas de césped de once y otras dos de sintético, además de vestuarios con todas las comodidades, cafeterías y hasta un laboratorio de rendimiento deportivo.

Para el descanso, la delegación eligió al Hotel Origin de la misma ciudad, ubicado a solo 20 minutos del lugar donde ensayarán para los compromisos. Este lunes comenzará oficialmente la concentración, con dos partidos amistosos por delante antes del debut.

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