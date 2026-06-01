Un histórico de Boca liquidó a Juan Román Riquelme: “Es una dictadura”

Hugo Perotti afirmó que le duele ver el presente del Xeneize y agregó que mientras siga la obsecuencia no van a cambiar las cosas.

Boca cerró un mal semestre con la temprana eliminación en la Copa Libertadores en fase de grupos. En el Apertura tampoco tuvo un buen papel al quedar afuera en octavos de final ante Huracán, por lo que las críticas abundan y los cambios prometen ser drásticos. Claudio Úbeda dejará de ser el entrenador y también se esperan modificaciones en el plantel.

Juan Román Riquelme es uno de los principales apuntados por este mal primer semestre de 2026. No solamente los hinchas lo cuestionan, sino también algunos referentes históricos del club, como es el caso de Hugo Perotti. El Mono, que ganó la Copa Libertadores de 1978 y el Metropolitano del 81, liquidó al máximo mandatario del Xeneize.

¿Qué dijo Peortti sobre Riquelme?

En diálogo con Radio La Red, Hugo Perotti afirmó: “Boca es una dictadura en la que todo depende de una sola persona. Mientras siga la obsecuencia, todo va a seguir así. Hoy cualquiera te gana, Boca da pena, la gente va a alentar entregada. Antes ir a La Bombonera a ver Copa Libertadores era ver a un equipo ganador”.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca. (Foto: Getty).

Además, agregó: “Me duele ver al club perdiendo identidad y seriedad institucional, ni la dirigencia, ni el técnico ni los jugadores están a la altura. En el club todo depende de una sola persona, cuando siempre debería tratarse de tres patas: la comisión directiva, los técnicos y los jugadores”.

¿Quién será el próximo técnico de Boca?

Boca todavía no hizo oficial la salida de Claudio Úbeda, pero su contrato finaliza a fines de junio, por lo que es un hecho que no continuará. A Juan Román Riquelme le gustan tres nombres: Néstor Lorenzo, Luis Zubeldía y Antonio Mohamed, aunque este último ya dejó en claro que no llegará al Xeneize.

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Habrá que ver cómo le va a Colombia en el Mundial y si Lorenzo tiene el deseo de regresar a Argentina para dirigir a un club. Zubeldía también tiene trabajo y deberá resolver su situación en Fluminense. El panorama todavía no es claro, recién lo será una vez que se haga efectiva la salida del Sifón.

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