Roma publicó un posteo sobre Paulo Dybala que lo aleja de Boca: “Detalles”

La novela sobre el futuro de Paulo Dybala comienza a llegar a su fin. A falta de un mes para finalizar su contrato con Roma y quedar en libertad de acción, el delantero argentino ya tendría definido seguir en el elenco italiano, por lo menos por una temporada más.

Es que, en sus redes sociales, la ‘Loba’ publicó un posteo referido a Dybala y en el mismo dio a entender que en las próximas horas oficializarán su renovación de contrato para que el argentino se quede en el club y sea parte del plantel que disputará la próxima UEFA Champions League.

“Detalles”, dice el posteo de Roma junto a una foto del brazo de la ‘Joya’ teniendo una pelota. Esto dio a entender que están cerca de llegar a un acuerdo para la renovación de su vínculo, ya que el entrenador Gasperini quiere contar con él para el próximo año futbolístico.

Así las cosas, se esfuman las posibilidades de que Dybala se ponga la camiseta de Boca, más allá del interés por parte del elenco argentino y de los dichos públicos de Leandro Paredes, quien en más de una oportunidad se ilusionó con volver a compartir equipo con el ex Juventus.

Cabe destacar que para llegar a este acuerdo, el elenco italiano le envió más de una oferta económica al futbolista. Por el lado de Dybala, también resignó una parte de su salario anterior, ya que aceptó una rebaja considerable para quedarse un año más en el club al que llegó a mediados de 2022.

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Los números de Paulo Dybala en la última temporada

A lo largo de esta temporada, el delantero argentino disputó un total de 27 partidos con el primer equipo de la Roma. En los mismos, convirtió tres goles y aportó ocho asistencias. Además no fue amonestado ni recibió tarjetas rojas en los 1594 minutos que tuvo en cancha.

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