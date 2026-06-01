658 partidos en Premier League y a los 40 años: James Milner anunció su retiro del fútbol

Debutó en Leeds, pasó por Newcastle y Aston Villa, brilló en Manchester City y Liverpool, y ahora anunció su retiro en Brighton.

James Milner anunció su retiro del fútbol profesional a sus 40 años, poniéndole punto final a su extensa carrera. Con múltiples récords en su haber, es el jugador con más partidos disputados en la Premier League, marcando un antes y un después. Luego de 24 años en la elite de Inglaterra, el experimentado polifuncional reveló que colgó los botines en las últimas horas.

Nacido el 4 de enero de 1986, el Choclo tuvo una irrupción prematura y desde allí solo sumó hitos. En 2002, debutó con 16 años y 309 días, siendo uno de los más jóvenes en hacerlo a lo largo de toda la historia del deporte. No conforme con eso, fue el más joven en convertir un gol en la liga inglesa, superando la marca que ostentaba nada más y nada menos que Wayne Rooney.

James Milner, ex futbolista de Liverpool. (Getty Images)

Lo cierto es que, a sus 40 años, Milner se retiró profesionalmente. En ese sentido, el futbolista que vistió las camisetas de Leeds, Newcastle y Aston Villa en su primera etapa, y luego marcó una etapa en Manchester City, se convirtió en leyenda en Liverpool y terminó su carrera en Brighton, decidió ponerle un punto final a su extensa carrera en el fútbol británico.

Cabe recordar que, debido a su temprana irrupción, también tiene el récord de partidos con la Selección de Inglaterra Sub-21 con 46 encuentros disputados. Luego, con la Mayor participó en los Mundiales de 2010 y 2014 con un rol protagónico, además de haber estado en las Eurocopas de 2012 y 2016. Así las cosas, James culminó su estadía dentro del campo de juego.

James Milner, en la Selección de Inglaterra. (Getty Images)

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Como si no alcanzara, es el jugador con más asistencias en una UEFA Champions League, ya que en la temporada 2017-18 sumó 9 habilitaciones. Ya con ese hito sobre su espalda, con el paso de los años logró uno aún más importante. Con 658 cotejos jugados, tiene el récord de más partidos en la Premier League, que es considerada la mejor liga del planeta.

A nivel conquistas, no consiguió trofeos en Leeds, Newcastle, Aston Villa ni Brighton, pero sí en los gigantes ingleses. En ese contexto, conquistó 5 títulos en Manchester City: 2 Premier League, FA Cup, Carabao Cup y Community Shield. Luego de eso, en Liverpool cosechó 7 trofeos: UEFA Champions League, Mundial de Clubes, Supercopa de Europa, Premier League, FA Cup, Carabao Cup y Community Shield.

James Milner, en su estadía en Brighton. (Getty Images)