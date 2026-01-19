Boca pierde a Miguel Merentiel por lesión: qué tiene y qué partidos se pierde

Boca le ganó a Olimpia en el último amistoso de pretemporada, donde el elenco dirigido por Claudio Úbeda se repuso en el marcador tras comenzar perdiendo. Si bien el rendimiento durante los 90 minutos no fue letal, tuvo pasajes de buen fútbol que invitaron a la ilusión. Pero la jornada en San Nicolás de los Arroyos tuvo un sabor amargo: la lesión de Miguel Merentiel.

El goleador uruguayo fue reemplazado a los 15 minutos de la primera etapa, y Lucas Janson tuvo un buen ingreso. Pero más allá de lo que ocurrió dentro de la cancha, los médicos querían saber qué había producido la salida del ex Defensa y Justicia. Por eso mismo, este lunes le llevaron a cabo los estudios pertinentes.

La resonancia magnética arrojó como resultado un desgarro en el gemelo, el cual le impedirá decir presente frente a Deportivo Riestra, este domingo, cuando el Xeneize tenga su estreno en el Torneo Apertura, en La Bombonera. Pero claro, como habrá tres partidos en una semana, tampoco jugará ante Estudiantes de La Plata y Newell’s.

Sin duda alguna, es una enorme complicación para Úbeda, ya que tampoco tiene a Edinson Cavani ni a Milton Giménez, quienes están recuperándose de una lumbalgia y una pubalgia, respectivamente. Por eso mismo, a esta hora, el reemplazante de la Bestia es Janson, que es el único delantero por los costados que tiene el plantel boquense que puede moverse como centroatacante.

Miguel Merentiel, delantero de Boca. (Rodrigo Valle/Getty Images)

El fixture de Boca para el Torneo Apertura 2026

Fecha 1 vs. Deportivo Riestra (L) – domingo 25 de enero – 18:30

Fecha 2 vs. Estudiantes de La Plata (V) – miércoles 28 de enero – 22:15

Fecha 3 vs. Newell’s Old Boys (L) – domingo 1 de febrero – 19:15

Fecha 4 vs. Vélez Sarsfield (V) – domingo 8 de febrero – 22:15

Fecha 5 vs. Platense (L) – domingo 15 de febrero – 19:30

Fecha 6 vs. Racing (L) – viernes 20 de febrero – 20:00

Fecha 7 vs. Lanús (V) – día y horario a confirmar

Fecha 8 vs. Gimnasia de Mendoza (L) – sábado 28 de febrero – 17:45

Fecha 9 vs. Central Córdoba (V) – domingo 8 de marzo – 19:15

Fecha 10 vs. San Lorenzo (L) – miércoles 11 de marzo – 19:45

Fecha 11 vs. Unión (V) – domingo 15 de marzo – 22:00

Fecha 12 vs. Instituto (L) – domingo 22 de marzo – 20:00

Fecha 13 vs. Talleres (V) – día y horario a confirmar

Fecha 14 vs. Independiente (L) – día y horario a confirmar

Fecha 15 vs. River (V) – día y horario a confirmar

Fecha 16 vs. Defensa y Justicia (V) – día y horario a confirmar

