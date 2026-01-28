Se define la fase de liga de la Champions League 2025/26: así está la tabla EN VIVO

La fase de liga de la Champions League llega a su fin. Luego de aquel arranque el 16 de septiembre del año pasado en el que se dio el puntapié inicial, las ocho fechas que cada equipo disputa culminarán con la última de ellas este miércoles 28 de enero.

Los 36 clubes participantes de esta edición se la juegan en 18 partidos que se disputarán en simultáneo desde las 17 horas de Argentina y serán 90 minutos para uno de ellos que definirán su suerte en la pelea por la Orejona.

8 equipos pasarán a octavos de final directo (Arsenal y Bayern ya tienen su boleto), 16 pasarán por los playoffs, y otros 8 quedarán eliminados (Kairat, Villarreal, Frankfurt y Slavia Praga ya no tienen chances). Seguí el minuto a minuto de la tabla a través de BOLAVIP.

