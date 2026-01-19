Es tendencia:
Con contradicciones, el representante de Chimy Ávila dejó la puerta abierta para Boca: “Puede cambiar”

Carlos Bicilich, agente del delantero, rompió el silencio en una entrevista y reveló que un llamado de Juan Román Riquelme podría ser clave.

Por Nahuel De Hoz

Ezequiel Ávila, delantero argentino de Real Betis que pretende Boca.
No caben dudas de que ahora el foco está puesto en el mercado de pases de cara a un 2026 que promete ser más que ambicioso. En ese sentido, Boca es uno de los únicos equipos del fútbol argentino que aún no tiene ningún refuerzo. Mientras ultima detalles para cerrar el acuerdo por Marino Hinestroza, hay una nueva novedad por Ezequiel Ávila que podría cambiar el curso de la historia.

A pesar de que por el momento solamente se trata de un simple interés, su representante rompió el silencio. En una entrevista exclusiva con TyC Sports, Carlos Bilicich se refirió a la situación que transita Chimy durante su estadía en Real Betis y su reciente levantada de nivel. En dicha conversación, hizo referencia a un posible arribo al Xeneize en esta ventana de transferencias…

Lo cierto es que, durante la comunicación con el medio mencionado, en primer lugar el agente fue contundente. “Si me preguntan a mí, no es el mercado donde Chimy se tendría que ir“, sentenció como frase disparadora. “Es particular mío. No debería cambiar de destino. A lo mejor en junio digo que sí“, agregó inmediatamente después en forma de aclaración ante un eventual cambio.

Sin embargo, hubo una drástica modificación en su declaración. Ante un posible llamado de Juan Román Riquelme, Bilicich expresó: “Si el presidente lo llama y le demuestra interés, le pueden despertar las ganas“. Después de dejar en claro esa cuestión, añadió: “Puede cambiar. Capaz mañana salgo a decir otra cosa, es fútbol. Sé que todo puede pasar hasta el final del libro de pases“.

De vuelta en referencia a su representado, el agente destacó: “Él hizo inferiores en Boca, sabe lo que es y lo conoce. No le pesaría en absoluto. Hay jugadores a los que Boca les pesa mucho, a Chimy no”. Pocos segundos más tarde, amplió su discurso sobre un posible arribo y también manifestó: “Sería un delantero que aportaría muchísimo al estilo de juego que están teniendo hoy“.

Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: se puede caer el pase de Cuello y ultiman detalles por Hinestroza

ver también

Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: se puede caer el pase de Cuello y ultiman detalles por Hinestroza

Para culminar su relato en comunicación con TyC Sports mientras comienza la recta final del mercado de pases del fútbol argentino, el representante se tomó unos segundos para hacer otra aclaración. “Si se tiene que ir de Betis, se va a querer ir de la mejor manera con el club y la afición“, aseguró para que no queden dudas de su buen momento con el equipo y los hinchas españoles.

DATOS CLAVES

  • Carlos Bilicich, agente de Ezequiel Ávila, aseguró que no es el mercado de pases indicado para que cambie de equipo.
  • El representante afirmó que Juan Román Riquelme podría ser la clave: “Si el presidente lo llama y le demuestra interés, le pueden despertar las ganas“.
  • Además, aseguró: “Hizo inferiores en Boca, sabe lo que es y lo conoce. No le pesaría en absoluto“.
Nahuel De Hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

Malcorra es el mejor refuerzo del fútbol argentino e Independiente es candidato al título en este 2026

ggrova
german garcía grova

Boca recibió una imponente oferta por Exequiel Zeballos

