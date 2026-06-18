Boca realiza cambios en La Bombonera en pleno desarrollo del Mundial

El Xeneize no solo trabaja en la depuración de su plantel, sino también en la mejora de su terreno de juego para afrontar el segundo semestre del año.

Boca no solo está aprovechando el parate que supone la disputa del Mundial 2026 para promover una depuración del plantel que Rodolfo Arruabarrena heredará de Claudio Úbeda, sino que además continúa realizando trabajos en La Bombonera.

Si bien El Xeneize volverá a competir con el certamen FIFA todavía en desarrollo, enfrentado a Sarmiento por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina, no será hasta el partido de ida de los playoffs clasificatorios a octavos de final de la Copa Sudamericana, ante O’Higgins, que volverá a hacerlo en su estadio.

Así marchan los trabajos en La Bombonera. Foto de Planeta Boca Juniors.

Juan Román Riquelme y compañía quieren que para ese entonces el césped de La Bombonera luzca mucho mejor que en el primer semestre y que así se mantenga hasta fin de año. Para ello, se están haciendo trabajos con foco en los drenajes que están del lado de los palcos. Según se avanzó desde Planeta Boca Juniors, el objetivo es minimizar la acumulación de agua a causa de las lluvias, para que no influya en el normal desarrollo de los partidos.

Los trabajos en el césped se suman a otros en los que El Xeneize ya venía avanzando, como la colocación de vidrios en la puerta de entrada y la construcción del Hard Rock Café. También se construirá un patio de comidas en el sector de platea baja, donde también se levantarán nuevos baños.

🏟️ TRABAJOS EN EL CAMPO DE JUEGO DE LA BOMBONERA



Boca aprovecha el receso por el Mundial 2026 y realiza mejoras en el césped del estadio.



El próximo partido allí será el 23/7 vs. Ohiggins por la Sudamericana. pic.twitter.com/lPhOayRjqK — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) June 16, 2026

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Depuración del plantel

La otra tarea que asumió Boca durante el parate por del desarrollo del Mundial es la depuración del plantel, para la que ya se confirmó la rescisión del vínculo de Ander Herrera y se procederá a hacer lo mismo con Edinson Cavani.

Además, hubo otros cuatro futbolistas a los que ya se les comunicó que no serán tenidos en cuenta por Rodolfo Arruabarrena, por lo que deberán resolver su futuro fuera del club. Estos son Juan Barinaga, Marcelo Weigandt, Agustín Martegani y Lucas Janson.

Data clave

Boca mejora el drenaje de La Bombonera y construirá un Hard Rock Café.

mejora el drenaje de La Bombonera y construirá un Hard Rock Café. Edinson Cavani y Ander Herrera rescindirán sus contratos durante el Mundial 2026.

y Ander Herrera rescindirán sus contratos durante el Mundial 2026. Rodolfo Arruabarrena no tendrá en cuenta a Barinaga, Weigandt, Martegani ni Lucas Janson.