El planeta fútbol acaparó la atención de todos los fanáticos, ya que el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá continúa disputándose y los diferentes países buscan meterse en los 16avos de final. Mientras tanto, Inter Miami negoció la venta de Benjamín Cremaschi.

Nacido en Miami, de 21 años, el mediocampista se encuentra cedido a préstamo en Parma, que llegó a un acuerdo con Jorge R. Mas y David Beckham y se quedó con Cremaschi a cambio de 4 millones de euros más 500.000 de la misma moneda en bonos y el 15% de una futura venta.

De esta manera, abandonará el conjunto que tiene a Lionel Messi como principal figura, donde llegó a disputar un total de 107 partidos en 5.674 minutos dentro del campo de juego. Allí, anotó ocho goles, aportó nueve asistencias y recibió 16 amonestaciones.

Benjamín Cremaschi, mediocampista que Inter Miami vendió a Parma.

La discusión de Benjamín Cremaschi con Javier Mascherano que lo sacó de Inter Miami

Debido al poco rodaje que tuvo Benjamín Cremaschi desde la llegada de Javier Mascherano a Inter Miami, mostró su malestar: “Me da bronca, quiero jugar, es lo más importante para mí. Quiero jugar en un nivel muy alto, y eso es con la suma de minutos. He jugado poco en estos últimos partidos, no creo que sea por mi nivel porque me siento bien. Imagino que será por otras cosas, o capaz por mi nivel”, exclamó.

“En el momento no sabés de qué vas a jugar. Voy a los partidos y no tengo idea dónde jugaré. Este año tuvimos varias lesiones y suspensiones y por eso cubrí varias posiciones, pero prepararse en la posición que jugaré es imposible. Cuesta mentalmente a veces”, lanzó sin pelos en la lengua con una clara crítica hacia el entrenador. Y al poco tiempo, recibió la respuesta.

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Tras escuchar las frases del nacido en Miami, en conferencia de prensa, el Jefecito quiso bajarle el tono. Pero luego de lo ocurrido, Cremaschi se marchó hacia el fútbol italiano: “Sus palabras han sido desafortunadas porque claramente, de alguna u otra manera, cuando uno escucha ese tipo de declaraciones, pareciera que somos improvisados. Entiendo que Benja lo que quiso decir es que muchas veces juega en diferentes posiciones. Ahora, cuando juega de titular sabe muy bien en qué posición tiene que jugar porque preparamos los partidos. No es que yo me despierto a la mañana y tiro una moneda”, indicó.

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