Pasó sin pena ni gloria por River, regresó a Europa y jugará en un campeón de Copa Italia

River cerró el mercado de pases con cuatro refuerzos, siendo que se sumaron Fausto Vera, Aníbal Moreno, Matías Viña y Kendry Páez. Pero durante el último tiempo, Marcelo Gallardo realizó una gran limpieza dentro del plantel.

Muchos jugadores que no tuvieron lugar en la consideración del entrenador, buscaron nuevos rumbos y consiguieron un equipo en el que puedan desempeñarse. Uno de esos casos es el de Franco Carboni, quien no tuvo una sola chance en el Millonario.

El lateral izquierdo que llegó de la mano de Martín Demichelis, no tuvo un solo partido oficial con la banda roja en el pecho. Y cuando asumió el Muñeco, decidió limpiarlo de la institución. Por lo tanto, rompió su préstamo y regresó a Inter para luego pasar por Venezia y Empoli. Pero ahora, firmó su arribo en Parma.

Con tan solo 22 años, en las últimas tres temporadas, Carboni pasó por ocho instituciones. Y en prácticamente todas ellas, le costó poder adaptarse. Por esa misma razón, desde el Neroazzurri lo volvieron a ceder: esta vez al campeón de las ediciones 1991-92, 1998-99 y 2001-02 de la Copa Italia.

La charla de Franco Carboni con Gallardo y el motivo de su salida

El cambio de entrenadores cambió el panorama tras su arribo al club de Núñez y Kely Carboni, su padre, explicó: “Gallardo nunca le dijo: ‘te tenés que ir’. Al contrario, hablaron, le dijo: ‘mirá, quedate a pelear’. Puede ser que le haya dicho: ‘yo no te pedí’, pero sí le dijo: ‘quedate a pelear, recién llegaste, yo recién llegué’. Lo que sí estoy seguro es que le dijo: ‘no te puedo valorar en diez días’, lo que haría cualquier entrenador”.

“Gallardo, creo que, y eso habla de la persona que es, el entrenador que es, le dice: ‘voy a traer un jugador en tu puesto’. Ahí es donde a él le hace ruido. Ahí Franco me dice: ‘hay un lateral izquierdo que juega. Está Casco que puede jugar por ahí, yo me la puedo jugar, pero si llega uno importante como me habló el entrenador, estamos a 15 mil kilómetros. ¿Tengo alguna posibilidad de volver a allá?’”, concluyó Kely Carboni.

