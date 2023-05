Desde la llegada de Jorge Almirón, Boca es otro. El equipo juega mejor, se nota otra energía en los jugadores y eso entusiasma a la gente. Entre ellos está Ernesto ‘Cacho’ Riquelme, papá de Román, que dialogó con Cadena Xeneize sobre el presente futbolístico del club de sus amores.

“Boca va a pelear, con este equipo, con el que sea, la va a pelear, porque es Boca”, expresó Cacho, que habló sin filtro sobre los futbolistas: “Cuando se convenzan de que están en Boca y jueguen como hoy y dejen la vida, la gente está contenta y va a ser difícil ganarle“.

“Boca está jugando mejor”, reconoció el padre de Román y agregó: “Están llegando mucho más todos a posición de gol. Que era lo que faltaba. No que jueguen al toquecito en la mitad de la cancha y no llegamos nunca al área, no atacamos, no. Te voy a atacar, listo. Boca es Boca. Te voy a atacar, te tengo que llevar por delante. Después te sale mal o bien, pero vos tenés que demostrar que los salí a comer vivo, ¿no?”.

Cacho también fue muy elogioso con Jorge Almirón: “Es un técnico que va a llevar el equipo para adelante, que ataca. A mí me parece que sí, por lo que demuestra. Y sé que es así. Trabaja mucho, trabaja bastante bien. Después sale bien o mal, vos sabés cómo es esto. Vos podés trabajar 24 horas al día y después perdes tres partidos seguidos y te tenés que ir”.