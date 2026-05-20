Dos tenistas se invitaron a pelear tras su partido en la qualy de Roland Garros: "Nos vemos afuera"

Los jugadores quedaron ahora expuestos a una sanción tanto económica como disciplinaria cuya resolución quedará a cargo de la organización del Grand Slam.

La clasificación al cuadro principal de Roland Garros, segundo torneo de Grand Slam del año, que comenzó a disputarse el pasado lunes, dio lugar a una tensa discusión entre los tenistas Pedro Martínez y Rei Sakamoto, con invitación para continuar fuera de la cancha.

El español, número 141 del Ranking de la ATP, se metió en la segunda ronda tras imponerse por 6-2 y 7-5 al japonés, que ocupa el puesto 152 de esa clasificación mundial, pero en el saludo final se produjo un encontronazo que nadie esperaba e incluso requirió la intervención del juez de silla para separar a los jugadores.

Según avanzó Eurosport, fue Martínez quien invitó a Sakamoto a continuar con la discusión más allá del recinto, soltándole una desafiante pregunta: “¿Nos vemos afuera?”. Sin inmutarse demasiado, al japonés se lo vio intentar dar alguna explicación y sonreír ante la provocación de su rival.

Ambos deportistas podrían exponerse ahora a sanciones tanto económicas como disciplinarias que suelen estar contempladas por la ITF para los casos de comportamientos antideportivos. Será la organización de Roland Garros la encargada de evaluar si aplica algún castigo, siendo el español quien podría salir más perjudicado por ser quien continúa en competencia.

There were heated scenes at Roland-Garros as the umpire had to separate Pedro Martinez and Reik Sakamoto after their qualifying match 💢 pic.twitter.com/J349r1nNwk — TNT Sports (@tntsports) May 19, 2026

De momento, Pedro Martínez quedó emparejado en la segunda ronda de la qualy con el británico Arthur Frey, ante quien al momento de esta publicación estaba imponiéndose por 7-6 en el primer set y un parcial favorable de 2-0 en el segundo.

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Díaz Acosta, el único argentino que sigue con chances en la qualy

Facundo Díaz Acosta es el único de los siete tenistas argentinos que iniciaron la qualy masculina de Roland Garros que continúa con chances de acceder al cuadro principal, gracias a sus victorias en primera ronda ante el australiano Christopher O’Connell y en segunda ronda ante el suizo Remy Bertola.

Este jueves, el jugador de 25 años que ocupa el puesto 150 del Ranking ATP se medirá ante el danés August Holmgren en busca de ganarse ese lugar de privilegio dentro de la élite del tenis mundial.

Data clave

Victoria por 6-2 y 7-5 de Pedro Martínez sobre Rei Sakamoto en Roland Garros.

de Pedro Martínez sobre Rei Sakamoto en Roland Garros. “¿Nos vemos afuera?” desafió Martínez a Sakamoto, requiriendo la intervención del juez de silla.

desafió Martínez a Sakamoto, requiriendo la intervención del juez de silla. Facundo Díaz Acosta es el único de los siete argentinos que continúa con chances.