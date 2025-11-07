Claudio Úbeda despejó la única duda en el 11 de Boca para el Superclásico: así formaría ante River

Cada vez falta menos para que el fútbol argentino se paralice por completo y así vivir una nueva edición del Superclásico entre Boca y River. Este domingo a partir de las 16 horas y en La Bombonera, los dos equipos más importantes del país se miden entre sí en un partido sumamente decisivo. En ese sentido, Claudio Úbeda empezó a tomar cartas en el asunto para definir a los titulares.

No solo es el duelo electrizante al que nos tienen acostumbrados, sino que está en juego la clasificación a la próxima Copa Libertadores 2026. Ante eso, el Xeneize llega mejor posicionado en la tabla anual y acumula dos victorias consecutivas. Pero en contraparte, el Millonario viene de perder y está obligado a ganar para llegar con vida a la última jornada del Torneo Clausura.

Lo cierto es que Úbeda ultimó detalles para armar el equipo titular. Después de la práctica formal de fútbol de este jueves en el campo de juego de La Bombonera había un claro indicio, pero en el entrenamiento de este viernes lo ratificó. Con una sola modificación respecto a los que arrancaron contra Estudiantes de La Plata, el director técnico ya tiene en mente su 11.

Claudio Úbeda, integrante del cuerpo técnico de Boca.

El que regresa es Leandro Paredes, después de haber cumplido la suspensión ante Estudiantes por llegar a la quinta amarilla contra Barracas Central. Debido a la ya conocida ausencia de Edinson Cavani como titular, el campeón del mundo portará la cinta de capitán nuevamente. Sin embargo, vale aclarar que el delantero uruguayo sí estará entre los concentrados para el domingo.

La única duda que tenía Úbeda para este compromiso de alto voltaje era mantener a Carlos Palacios o el ingreso de Ander Herrera. A base de excelentes desempeños cuando entró en los segundos tiempos, el español sembró la incertidumbre pero finalmente el cuerpo técnico se la jugó por el chileno, que tendrá una nueva oportunidad para demostrar sus buenas condiciones.

Publicidad

Publicidad

En definitiva, de cara al Superclásico de este domingo ante River, Boca ya tiene todo definido para salir desde el arranque. Salvo una cuestión de última hora, los 11 elegidos por Claudio Úbeda son: Agustín Marchesin; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel, Milton Giménez.

El equipo titular de Boca ante Estudiantes por el Torneo Clausura 2025.

ver también Rosario Central vs. San Lorenzo EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Clausura 2025: minuto a minuto

DATOS CLAVE

El DT Claudio Úbeda ratificó el equipo de Boca con Carlos Palacios como titular, dejando fuera a Ander Herrera .

ratificó el equipo de con como titular, dejando fuera a . El protagonista Leandro Paredes regresa al once titular de Boca Juniors y será el capitán tras cumplir la suspensión por quinta amarilla .

regresa al once titular de y será el tras cumplir la suspensión por . El Superclásico entre Boca y River se jugará este domingo a las 16 horas en La Bombonera y es clave para la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Publicidad