Rosario Central vs. San Lorenzo EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Clausura 2025: minuto a minuto

19:30hs Posibles formaciones de Rosario Central y San Lorenzo

Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar, Agustín Sández; Federico Navarro, Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte, Ángel Di María, Jamiton Campaz; Alejo Véliz.

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Agustín Ladstatter; Alexis Cuello.