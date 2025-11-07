Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Clausura

Rosario Central vs. San Lorenzo EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Clausura 2025: minuto a minuto

En el Gigante de Arroyito, el Canalla recibe al Ciclón en un duelo clave para empezar a definir la tabla de posiciones.

Posibles formaciones de Rosario Central y San Lorenzo

Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar, Agustín Sández; Federico Navarro, Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte, Ángel Di María, Jamiton Campaz; Alejo Véliz.

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Agustín Ladstatter; Alexis Cuello.

Publicidad

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Ángel Di María y Alexis Cuello, protagonistas de Rosario Central y San Lorenzo.
Ángel Di María y Alexis Cuello, protagonistas de Rosario Central y San Lorenzo.

Este viernes a la noche y por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025, Rosario Central recibe a San Lorenzo en un partido fundamental para empezar a definir la tabla de posiciones de cara a los octavos de final. El encuentro que se disputa en el Estadio Gigante de Arroyito comienza a las 21 horas y cuenta con el arbitraje de Facundo Tello. Además, es transmitido por TNT Sports y podés seguir el minuto a minuto acá en Bolavip.

Relación tensa: Unai Emery le sacó la capitanía de Aston Villa a Dibu Martínez y se conoció el motivo

ver también

Relación tensa: Unai Emery le sacó la capitanía de Aston Villa a Dibu Martínez y se conoció el motivo

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gallardo dice que va a volver a ganar, pero perdió 11 de los últimos 12 torneos: a veces, dar un paso al costado no es de cobarde

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Con Boca a punto de clasificar y River en problemas, así está la tabla anual rumbo a la Libertadores
Fútbol Argentino

Con Boca a punto de clasificar y River en problemas, así está la tabla anual rumbo a la Libertadores

Así quedó la clasificación a la Libertadores 2026 por tabla
Fútbol Argentino

Así quedó la clasificación a la Libertadores 2026 por tabla

Rosario Central se aseguró ser líder de la tabla anual y se clasificó a la Supercopa Internacional
Fútbol Argentino

Rosario Central se aseguró ser líder de la tabla anual y se clasificó a la Supercopa Internacional

Relación tensa: Unai Emery le sacó la capitanía de Aston Villa a Dibu Martínez y se conoció el motivo
Fútbol Internacional

Relación tensa: Unai Emery le sacó la capitanía de Aston Villa a Dibu Martínez y se conoció el motivo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo