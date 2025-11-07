Rosario Central vs. San Lorenzo EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Clausura 2025: minuto a minuto

Este viernes a la noche y por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025, Rosario Central recibe a San Lorenzo en un partido fundamental para empezar a definir la tabla de posiciones de cara a los octavos de final. El encuentro que se disputa en el Estadio Gigante de Arroyito comienza a las 21 horas y cuenta con el arbitraje de Facundo Tello. Además, es transmitido por TNT Sports y podés seguir el minuto a minuto acá en Bolavip.
