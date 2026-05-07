Maravilla Martínez fue autocrítico tras la derrota de Racing ante Botafogo por Copa Sudamericana: “Quizá el problema soy yo”

El delantero de la Academia se mostró molesto por la caída de su equipo que complicó la clasificación a la próxima instancia.

En el marco de la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Conmebol Sudamericana, en condición de visitante, Racing perdió 2 a 1 con Botafogo y de esta manera quedó sin chances de clasificar a octavos de final, por lo que ahora luchará por meterse en los 16avos de final.

Luego de este encuentro, Adrián Martínez, delantero de la Academia autor del tanto del empate transitorio, habló con la transmisión oficial del evento y allí hizo una fuerte autocrítica respecto al momento que está pasando el equipo comandado por Gustavo Costas, que lleva una racha de 7 duelos sin ganar.

“La verdad es que no hay palabras, no podemos ganar. Se nos viene complicando bastante”, inició el delantero, molesto por la derrota de Racing, ya que ahora no dependen de sí mismos para avanzar a los playoff por un lugar en los octavos de final de la competencia.

Siguiendo por la misma línea, agregó con su autocrítica: “Creo que uno de los problemas quizás soy yo. Los delanteros no convertimos goles y los partidos se ganan con goles. Lastimosamente, no estamos pudiendo convertir y no se nos dan los resultados”.

"EL PROBLEMA SOY YO" 👀



Maravilla Martínez, caliente tras la derrota de Racing



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Debido a estos resultados, en la próxima fecha Racing estará obligado a ganarle a Caracas para llegar con vida a la última jornada. En la misma, también tendrá que vencer a Independiente Petrolero, y esperar que el elenco venezolano no sume de a tres con Botafogo.

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La tabla de posiciones del Grupo E de la Copa Sudamericana

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