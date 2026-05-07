El atacante además fue máximo goleador de la Serie A en la temporada 2004/05, cuando se desempeñaba en Livorno.

La Selección de Italia tuvo enormes goleadores a lo largo de su historia. Entre mediados de los 90 y el 2010 pasaron grandes figuras, por eso se explica que Cristiano Lucarelli no haya tenido tantas oportunidades. El atacante apenas disputó seis encuentros con la casaca de la Nazionale y marcó tres goles.

En lo que respecta a clubes, Lucarelli dejó su marca en Livorno, club del que es fanático. De hecho, en la temporada 2004/05 fue el máximo goleador de la Serie A con este equipo. Ya en el tramo final de su carrera pasó por Napoli y con dicho elenco fue campeón de la Copa Italia en 2012.

En diálogo con el periodista Rodrigo Rea, Cristiano Lucarelli reveló su cariño por Boca Juniors: “Boca de manera particular me gusta mucho, la hinchada tiene un gran amor por el club, yo sigo mucho el futbol argentino porque me gusta ver cuando se marcan goles y las tribunas se vienen abajo, je. Es una emoción grande”.

Por otro lado, reveló que le hubiese encantado vestir la casaca del Xeneize: “Me hubiese gustado muchísimo hacer una experiencia como la que hizo De Rossi, espero tener la posibilidad de dirigir en el futbol argentino, es un futbol muy caliente, la gente vive 24 horas esta pasión y no se habla de otra cosa en la semana. Cuando pasó lo de De Rossi dije que había hecho algo muy bueno, yo habría pagado por haber jugado en Boca Juniors“.

Cristiano Lucarelli con la casaca de Livorno. (Foto: Getty).

“Con mi hermano Alessandro Lucarelli -leyenda del Parma- decimos que antes de morir tenemos que ver un partido de Boca, la gente del futbol no puede sentirse completo si no ve un partido en La Bombonera”, agregó Cristiano Lucarelli.

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Su amor por Maradona

Lucarelli también dejó en claro su amor por Diego Maradona: “Maradona es futbol, cuando uno piensa en el futbol no puede no pensar en Maradona, yo he jugado dos años en Nápoles y se lo que representa Maradona en Nápoles. En la historia del fútbol solo hubo un futbolista que podía ganar el partido solo y era Diego Armando Maradona”.

“Maradona es el jugador mas amado por los hinchas de todos los equipos, en Italia todos los hinchas de los equipos esperaban los domingos para ver una jugada de el, algo que el inventaba y siempre pensaba como es posible que haya hecho ello, no era normal lo que hacía”, agregó Lucarelli.

La crisis del fútbol italiano

Italia vive momentos complicados a nivel selección, pero también es decepcionante el nivel general de su ligar. Lucarelli analizó: “Los italianos estamos esperando que exfutbolistas italianos importantes como Paolo Maldini o Roberto Baggio puedan elevar el futbol en Italia, hace 15 o 20 años era el futbol mas importante del mundo. Todos querían jugar en Italia. Hoy yo creo seriamente que la Serie A en el mundo está por debajo de Inglaterra, España, Francia y Alemania“.

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Cristiano Lucarelli jugó dos temporadas en Napoli. (Foto: Getty).

Además, agregó: “Espero que los grandes ex futbolistas puedan dar algo para volver la Serie A a ser el mejor campeonato del mundo. Hay muchos extranjeros en Italia pero no jugadores de altísimo nivel como hace 20 años. Los extranjeros que están aquí no son mejores que los Italianos, lo que si que los extranjeros son mas fáciles de vender, o los italianos son difíciles de vender en el mercado”.

DATOS CLAVE

El exfutbolista Cristiano Lucarelli expresó su deseo de dirigir técnica o profesionalmente en el fútbol argentino.

expresó su deseo de dirigir técnica o profesionalmente en el fútbol argentino. Alessandro Lucarelli , leyenda del club Parma , comparte con su hermano el objetivo de visitar La Bombonera.

, leyenda del club , comparte con su hermano el objetivo de visitar La Bombonera. El protagonista Cristiano Lucarelli afirmó que habría pagado por jugar oficialmente en el club Boca Juniors.