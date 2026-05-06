Un nuevo canal para ver los 104 partidos del Mundial 2026 en Argentina

Se confirmó que Paramount+ unió fuerzas con Dsports para transmitir todos los partidos de la Copa del Mundo para Latinoamérica entera.

Quedan 36 días para el puntapié inicial del Mundial 2026 que se disputará en Norteamérica y poco a poco el clima empieza a tornarse mundialista en Argentina.

Claro está que la Copa del Mundo comenzará a ser tema de conversación diario cuando culmine el Torneo Apertura, los certámenes europeos y la definición de la fase de grupos de la Libertadores y la Sudamericana, pero en el ágora nacional se empieza a percibir la fiebre por el campeonato más importante del planeta a poco más de un mes para su inicio.

En Argentina, la incertidumbre respecto a dónde ver el Mundial estaba casi resuelta, ya que Dsports oficializó que sería la principal distribuidora del certamen al poseer los derechos de los 104 partidos, desde el inaugural hasta la gran final.

En paralelo, Disney+ e ESPN confirmaron que cubrirán un total de 30 partidos (22 de la fase de grupos, dos de la ronda de 32, dos de los octavos de final, un partido de cuartos de final, las semifinales y la final). Y la TV Pública se ocupará únicamente de los encuentros de la Selección Argentina.

Los fanáticos de la Scaloneta ya están aprovechando los beneficios de utilizar el codigo betano para realizar sus pronósticos en los grandes eventos deportivos del año.

A ellos, este miércoles 6 de mayo, se les unió una nueva alternativa: Paramount+. En un acuerdo para Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay con Dsports, la plataforma estadounidense anunció una alianza estratégica para llevar los 104 partidos en vivo a través de transmisiones 24 horas de tres canales: DSPORTS, DSPORTS 2, y DSPORTS+.

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El trofeo más anhelado en el fútbol.

Según detallan ambas plataformas en un anuncio compartido, los suscriptores de Paramount+ en estos seis países también obtendrán acceso a su amplia programación deportiva en vivo y podrán disfrutar del fútbol durante todo el año, incluida la cobertura de La Liga Española, la Copa Sudamericana y muchos otros grandes eventos deportivos de diversas disciplinas.

El fixture del grupo de la Selección Argentina en el Mundial (Grupo J)

16 Junio, 01:00: Austria vs Jordania (San Francisco)

Austria vs Jordania (San Francisco) 16 Junio, 22:00: Argentina vs Argelia (Kansas City)

Argentina vs Argelia (Kansas City) 22 Junio, 14:00: Argentina vs Austria (Dallas)

Argentina vs Austria (Dallas) 23 Junio, 00:00: Jordania vs Argelia (San Francisco) (Madrugada del 23)

Jordania vs Argelia (San Francisco) (Madrugada del 23) 27 Junio, 23:00: Argelia vs Austria (Kansas City)

Argelia vs Austria (Kansas City) 27 Junio, 23:00: Jordania vs Argentina (Dallas)

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Los grupos del Mundial 2026