Copa Libertadores: Independiente Rivadavia dio un paso que todavía no consiguieron Boca, Flamengo ni Palmeiras

La Lepra mendocina es el primer clasificado a los Octavos de Final de la Copa Libertadores 2026 de todos los participantes de la fase de grupos.

Independiente Rivadavia de Mendoza viene siendo el equipo argentino más regular del 2026. Por un lado porque se quedó con el primer puesto del Grupo B del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional (el cual compartió con River, Racing y Rosario Central, el primero de la tabla anual 2025) y de esa manera se clasificó a los Octavos de Final. Además, entre todos los participantes, fue el que más puntos cosechó: 34 contra 31 de Estudiantes de La Plata, el líder de Grupo A.

Pero su gran momento no solo logra plasmarlo en el ámbito local. Porque este miércoles 6 de mayo, a falta de dos jornadas para el cierre de la fase de grupos, se convirtió en el primer clasificado a los Octavos de Final de la Copa Libertadores 2026, al empatar 1 a 1 con Fluminense en el Estadio Malvinas Argentinas.

El conjunto que comanda Alfredo Berti se puso en ventaja mediante Álex Arce, en tanto que los de Luis Zubeldía consiguieron la igualdad en el primer minuto adicionado a través de John Kennedy. De esta forma, la Lepra mendocina sumó 10 puntos y ya no puede ser alcanzado por el equipo carioca (cuarto con dos unidades) ni por Deportivo La Guaira (tercero con 3).

Ahora, a Independiente Rivadavia de Mendoza le quedan dos jornadas más para cerrar la primera fase en las que definirá su posición y la cantidad de puntos con las que se presentará en la instancia de eliminación directa (pautada por Conmebol para después de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026).

📊 ¡Las posiciones del Grupo C de la CONMEBOL #Libertadores tras la fecha 4! pic.twitter.com/RyBLJQKOgI — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 7, 2026

En ambos casos será visitante. El 22 de mayo chocará con Deportivo La Guaira en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela en Caracas y el 28 se enfrentará al Bolivar (segundo con 5) en el Hernando Siles de La Paz.

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Corinthians quedó al borde de la clasificación con su partido de la cuarta jornada de la fase de grupos

Corinthians empató 1 a 1 con Independiente Santa Fe de Colombia. Así el Timao es líder del Grupo E con 10 puntos y quedó a la espera del resultado de Platense con Peñarol (hoy a las 19 horas en Vicente López) para confirmar su clasificación.

Por su parte, Flamengo jugará hoy con Independiente Medellín para intentar despegarse de su escolta Estudiantes; Palmeiras venció 2 a 0 a Sporting Cristal y está en la cima de su zona; y Boca quedó tercero tras el empate 0 a 0 entre Universidad Católica y Cruzeiro.

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Independiente Rivadavia chocará con Unión por los Octavos de Final del Torneo Apertura 2026

Independiente Rivadavia ahora se volverá a enchufar en el Torneo Apertura 2026. Por los Octavos de Final se medirá a Unión de Santa Fe, en su casa, el Estadio Bautista Gargantini, este domingo 10 de mayo desde las 21:30 horas. El que gane de este cruce se verá las caras con Talleres o Belgrano, que jugarán el sábado en el Mario Alberto Kempes.

En síntesis