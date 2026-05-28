Fernando Miele: ”A Tinelli hay que sacarle el carnet de San Lorenzo”

El expresidente de San Lorenzo apuntó contra el Cabezón. También repartió para Marcelo Moretti y para los candidatos que se presentarán en las elecciones del sábado.

Fernando Miele no anduvo con vueltas para exteriorizar su preocupación por el momento institucional y deportivo que está viviendo San Lorenzo desde hace ya un tiempo a esta parte, a pocas horas de lo que serán las elecciones con las que los socios del Cuervo elegirán a las nuevas autoridades.

”Moretti tiene que ser echado del club, fue un mal ejemplo y todos los malos ejemplos deben ser echados del Fútbol Argentino”, señaló el empresario en conversación con ”La Oral Deportiva” de Radio Rivadavia.

Además, desestimó las excusas de la actual comisión directiva respecto a la situación económica del club: ”Dinero hay. En esta transición se vendieron dos jugadores importantes, entraron 6 o 7 millones de dólares, entró dinero de los abonos, entró por las copas… Siendo prolijos se puede gestionar”.

Sin bajar el perfil, Fernando Miele pidió que se les cierren las puertas a aquellos que no administraron correctamente a la institución de Boedo y no titubeó para dar nombres y apellidos: ”Hay que buscar la unidad de San Lorenzo, que vuelvan los que realmente pudieron manejar el club y los que no, se les sacará el carnet y que no vengan más. A Tinelli por ejemplo hay que sacarle el carnet. No creo que haya robado dinero porque no necesitaba, pero tiene una situación bastante anómala para la clase de dirigente que es”.

🔴 "A TINELLI HAY QUE SACARLE EL CARNET. LAMMENS SE EQUIVOCÓ, ERA LA POLÍTICA NACIONAL O SAN LORENZO… NO PODES JUGAR EN LOS DOS LADOS"



📌 En #LaOralDeportiva con Dani Avellaneda (@davellaneda77), Fernando Miele remarcó los errores de los dos ex dirigentes del 'Ciclón'. pic.twitter.com/pGS82w7nUw — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) May 28, 2026

En cuanto a Matías Lammens, quien supo ser presidente del Ciclón entre 1986 y 2001 (bajo su gestión San Lorenzo edificó el Nuevo Gasómetro) apuntó: ”Yo creo que Lammens es muy inteligente, muy capaz, pero creo que se equivocó. Te tenés que dedicar a gestionar San Lorenzo o a la política nacional. No podés jugar en los dos lados”.

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Por otro lado, manifestó su inquietud por el nivel de la dirigencia en el fútbol de Argentina: ”El problema no es solo en San Lorenzo. Hay una falta de capacidad total y los intereses son muy grandes a veces. Cualquier mediocre quiere ser presidente de un club porque sabe que en un libro de pases puede ganar 100 o 200 mil dólares que no los ganaría en su vida. Es un problema de todo el fútbol argentino”.

Para cerrar, dejó en claro que no le convence ningún candidato de los que la gente podrá votar este sábado: ”Al único que conozco es a Constantino, pero no conozco lo que hay detrás de él. Y a los demás no los conozco, nunca he tenido diálogo”.

El semestre para el olvido de San Lorenzo

El 2026 deportivo de San Lorenzo va de la mano con el desorden dirigencial. En marzo Gustavo Álvarez asumió en lugar de Damián Ayude con el fin de cambiar el rumbo futbolístico y, principalmente, lograr resultados. Al principio parecía que levantaba, pero en el final del semestre se pinchó.

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Terminó séptimo en el Grupo A del Torneo Apertura y fue eliminado por River en los Octavos de Final. En tanto que en la Copa Sudamericana, a pesar de haber llegado primero de su zona a la última fecha y alcanzarle con el empate para seguir vivo, perdió con Recoleta en el Nuevo Gasómetro y se despidió de la competencia.

En síntesis