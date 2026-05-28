Martín Demichelis viene de sufrir con Mallorca el descenso a Segunda División en España, solo unos meses después de su arribo, en febrero, con el objetivo de mantener al equipo en LaLiga. Aunque en los 12 encuentros que le tocó comandar al equipo cosechó más victorias que cualquier otro resultado, la comprometida situación en la que había tomado el mando y las dos derrotas que lo golpearon en las últimas tres jornadas volvieron la salvación un imposible.

Que el entrenador argentino había llegado a la isla en situación de emergencia fue evidente al comprometerse por un contrato de apenas cinco meses, que expiraba este próximo 30 de junio. Sin embargo, tanto él como el club decidieron comprometerse ahora en un proyecto para devolver al equipo a la máxima categoría del fútbol español, dando lugar a una extensión de ese vínculo hasta junio del 2028.

La renovación de Demichelis fue producto de varias conversaciones que venía manteniendo con el director deportivo Pablo Ortells, quien finalmente terminó aceptando la demanda del DT para tener un papel importante en la planificación deportiva y más peso en el intenso mercado que afrontará el Mallorca este verano.

“Hay que reconstruir algunas cosas para ascender, subir y quedarse”, había dicho el entrenador apenas después de consumado el descenso pese a la victoria 3-0 sobre el Real Oviedo en la jornada final de LaLiga. En ese momento, empezaba a hacer saber que estaba dispuesto a comprometerse con el equipo en Segunda División. De cara a futuro, Micho pretenderá dejar su sello en el armado de un plantel que, como suele suceder en estas situaciones, sufrirá una profunda reestructuración por bajas y altas.

En Mallorca dan mucha importancia al hecho de que Demichelis ya conozca bien el vestuario mallorquín y ha gustado su personalidad a la hora de manejar el grupo en un momento complicado, con perfiles y personalidades muy diferentes. Ortells no dio importancia a su inexperiencia en Segunda División, una competencia muy diferente de LaLiga, sino que confió en el proyecto integral en el que el argentino quiso comprometerse.

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Los números de Demichelis en Mallorca

Martín Demichelis, que hubiese renovado su contrato de manera automática si lograba mantener al Mallorca en Primera División, llegó a dirigirlo en 12 partidos de LaLiga en los que consiguió 5 victorias, 3 empates y 4 derrotas para cosechar un total de 18 puntos.

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