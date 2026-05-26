Lucas Passerini descargó fuerte contra Hernán Castillo: ”Comentario mala leche”

Las repercusiones continúan por lo que fue la dura derrota de River ante Belgrano el último domingo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba por la Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Es que más allá de los méritos que se le pueden adjudicar al Pirata, en el Millonario quedó la sensación de que sus futbolistas no estuvieron a la altura.

Así lo comentaron varios de los exjugadores del club de Núñez (como Omar Labruna y Rolfi Montenegro) y algunos periodistas confesos hinchas de River, tal es el caso de Hernán Castillo, que no solo cuestionó el rendimiento de los dirigidos por Eduardo Coudet, sino que atacó a los futbolistas del elenco de Ricardo Zielinski.

”Comparamos los planteles de Belgrano y River… en Belgrano juega el Mudo Vázquez que hace 6 meses jugaba en China… ¡En China! Nosotros vamos, nos ponemos en forma y jugamos. Ese trabó con un pibe de 18 años, tiró el centro y puso la pelota del tercer gol”, comentó Castillo en el canal de Streaming Love.

Y eso no fue todo: ”Zelarayán juega parado, Uvita está más gordo que yo, Passerini que no se mueve tres metros para un lado ni para el otro y te ganan el partido porque River jugó un partido de porquería. Fue a jugar un partido de campeonato, no una final. La final la jugó la gente que no daba más de los nervios”.

Cerra bien el orto! Comentarios mala leche ! pic.twitter.com/Wx0X7desYc — Lucas Passerini (@LGPasserini) May 25, 2026

Estos comentarios, evidentemente, no tardaron en llegarle al plantel de Belgrano. Por eso, Lucas Passerini, uno de los jugadores mencionados por Hernán Castillo en su demoledora editorial, no dudó en reaccionar a través de su cuenta de Twitter. ”Cerrá bien el ort…! Comentarios mala leche!” escribió el delantero del equipo cordobés.

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El pedido de disculpas de Hernán Castillo a Lucas Passerini

Tras el exabrupto y la respuesta del jugador de Belgrano, Hernán Castillo le respondió a Passerini por la misma vía: ‘‘Hola Lucas, tenés toda la razón. Te pido disculpas públicas y podes no aceptarlas porque estuve para el ort*. Con el enojo con River fui despectivo y estuve pésimo. Reitero el pedido de perdón y entiendo q no lo aceptes. Dije en varios pasajes del programa también que fueron claros y justos ganadores del partido. Sé que no alcanza esto eh. Saludos”.

River busca lavar su imagen ante Blooming

Este miércoles 27 de mayo desde las 21:30 horas River recibirá a Blooming en el Estadio Monumental por la sexta jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Será el encuentro con la gente tras la Final en Córdoba, por lo que se presume un clima caliente. Encima necesita ganar para asegurar el primer puesto en su zona y clasificar directamente a los Octavos de Final.

En síntesis

Lucas Passerini cruzó con insultos al periodista Hernán Castillo en su cuenta de Twitter.

cruzó con insultos al periodista Hernán Castillo en su cuenta de Twitter. Hernán Castillo criticó el estado físico de los futbolistas de Belgrano tras la final.

criticó el estado físico de los futbolistas de Belgrano tras la final. River recibirá a Blooming este miércoles 27 de mayo por la Copa Sudamericana 2026.