El campeón de la Sudamericana con River que blanqueó su noviazgo con “Furia” de Gran Hermano

El nombre de Nicolás Rodríguez saltó de las mundo deportivo al de espectáculos en un abrir y cerrar de ojos, luego de confirmar su noviazgo con Juliana Scaglione, ex participante de Gran Hermano reconocida bajo el apodo de “Furia”. Sin embargo, detrás de los flashes aparece un arquero profesional con un recorrido extenso y que dio sus primeros pasos con la camiseta de River.

Nacido en Quilmes hace 32 años, Rodríguez es hoy el dueño del arco de Excursionistas en la Primera B, pero su historia bajo los tres palos comenzó con un breve paso por las juveniles de Independiente. De Avellaneda pasó directo a Núñez para lograr su sueño de convertirse en jugador profesional.

En River integró camadas con figuras como Manuel Lanzini y Matías Kranevitter. y formó parte del plantel que se coronó campeón de la Copa Libertadores Sub-20 en Lima, Perú. En aquel equipo, Rodríguez fue la alternativa de Gaspar Servio, consolidándose como una promesa.

La foto que confirmó el romance de Rodríguez con Furia.

El salto profesional de la mano de Ramón

Su buen rendimiento en juveniles le permitió llegar al primer equipo. En 2013, bajo la conducción técnica de Ramón Díaz, realizó su primera pretemporada profesional junto a otros jóvenes como Giovanni Simeone y Juan Cruz Kaprof. Durante ese año, llegó a estar en el banco de suplentes en partidos internacionales, como la serie de Copa Sudamericana frente a San Lorenzo.

Nicolás Rodríguez junto a Marcelo Barovero, arquero titular de River, en 2014 (@nico.rodriguez27).

Incluso en 2014, ante una lesión de Marcelo Barovero, Rodríguez volvió a ser convocado para integrar el plantel durante el Torneo Final, compartiendo el día a día con Trapito y Leandro Chichizola, con el plus de darse el lujo de obtener la Copa Sudamericana.

Un trotamundos del Ascenso

Al no encontrar el espacio en River, Rodríguez inició un largo periplo para construir su propio camino. El camino le deparó pasos por Temperley, Talleres de Córdoba (consiguió el ascenso a Primera en 2016), Fénix y Santamarina de Tandil, para luego vivir su única experiencia fuera del país, vistiendo la camiseta de Unión San Felipe de Chile. Regresó al país en 2022, para jugar en Talleres de Remedios de Escalada. Más tarde desembarcó en Laferrere y Berazategui.

Hoy, establecido en el Bajo Belgrano con la camiseta de Excursionistas desde principios de año, Nicolás Rodríguez atraviesa un momento de alta exposición luego de que su nueva pareja publicara una foto de ambos bajo la definición de “dos locos hermosos”. En el campo de juego seguirá demostrando la sobriedad y su capacidad de reflejos.

