Con minutos y resultados exactos: la predicción de Boca vs. O’Higgins por la Copa Sudamericana 2026, según la IA

La IA de Gemini realizó un pronóstico sobre el desarrollo del encuentro y determinó quién será el ganador.

Boca vuelve al ruedo internacional, esta vez en los Playoffs de la Copa Sudamericana. El equipo de Rodolfo Arruabarrena abrirá las puertas de La Bombonera para medirse con O’Higins, buscando meterse en los octavos de final del certamen.

El Xeneize afronta esta instancia en la competición luego de haber hecho mal las cosas en la Libertadores. Apenas dos victorias en seis encuentros lo dejaron tercero en su grupo, quedando condenado a continuar su camino copero en este certamen.

Por su parte, O’Higgins accedió a esta ronda de eliminación directa luego de haber quedado segundo en el grupo C. Con 10 puntos, el conjunto dirigido por Lucas Bovaglio avanzó de ronda como escolta de Sao Paulo.

Previo a este partido, la Inteligencia Artificial de Gemini realizó un pronóstico con minutos exactos y goleadores sobre cómo saldrá el encuentro. Allí dio ganador al equipo argentina por 2 a 0 sin sufrir grandes contratiempos.

Con minutos exactos y goleadores, el pronóstico de la IA para el partido entre Boca y O’Higgins por la Copa Sudamericana

Boca 2 – O’Higgins 0

Goles: Miguel Merentiel (38′) y Leandro Paredes (79′)

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Planteo táctico inicial

El cuadro xeneize saldrá a imponer condiciones desde el primer segundo con un esquema enfocado en la posesión y el control del mediocampo, liderado por la visión y el ritmo que imprime Leandro Paredes. Por su parte, la escuadra chilena se estructurará con una doble línea de cuatro muy compacta cerca del área del arquero, apostando a la velocidad de Bastián Yáñez por las bandas y la referencia de Thiago Vecino para aguantar balones divididos. En los primeros 25 minutos, la presión asfixiante de Boca forzará el repliegue total del Capo de Provincia.

El quiebre del marcador

Con la zaga visitante respondiendo bien a los centros cruzados, el desnivel llegará a través de la circulación interna. Sobre los 38 minutos, tras una combinación precisa entre Leandro Paredes y Tomás Aranda, este último filtrará un pase entrelíneas para que Miguel Merentiel venza la resistencia de Omar Carabalí con un remate cruzado e inapelable pegado al poste derecho. El gol desatará la fiesta en las tribunas y quebrará el plan ultra defensivo del elenco chileno.

Reacción del rival

En el complemento, Lucas Bovaglio adelantará sus líneas e ingresará a Bryan Rabello para ganar tenencia y creatividad en tres cuartos de cancha. O’Higgins logrará generar zozobra mediante la pelota parada y disparos de media distancia protagonizados por Juan Leiva, obligando a intervenciones puntuales de la defensa azul y oro. Sin embargo, este adelantamiento dejará espacios a las espaldas de los laterales Leandro Díaz y Felipe Faúndez, una invitación ideal para los contragolpes locales.

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Desenlace del encuentro

A falta de quince minutos para el cierre, la jerarquía individual terminará por liquidar el pleito. Tras una falta cometida cerca del semicírculo del área sobre Kevin Zenón, Leandro Paredes tomará la pelota con total autoridad. Con un tiro libre impecable por encima de la barrera que dejará estático a Omar Carabalí, el volante acomodará el balón contra el ángulo a los 79 minutos para bajarle el telón al partido con un 2-0 categórico. Los minutos finales verán a un Boca dueño absoluto de los tiempos, asegurando una ventaja sólida para la revancha en Rancagua.