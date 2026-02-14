Con una duda, la posible formación de Boca ante Platense por el Torneo Apertura 2026

En la tarde-noche de este domingo, Boca recibe a Platense por la quinta jornada del Torneo Apertura 2026. El partido que se disputa en La Bombonera y comienza a partir de las 19:30 horas, es el escenario ideal para que el Xeneize dé vuelta la página luego de lo que fue la dura derrota ante Vélez donde el equipo no respondió. Ante eso, Claudio Úbeda metió mano y habrá varios cambios.

En primer lugar, hay que aclarar que Edinson Cavani concentró por primera vez en el 2026, tras dejar atrás la fuerte lumbalgia que lo obligó a estar marginado durante los últimos dos meses y no poder sumar ni un minuto de juego en este año. En ese sentido, el delantero uruguayo de 39 años estará en el banco de suplentes a la espera de ingresar al campo de juego de forma oficial.

Lo cierto es que, respecto al equipo que perdió contra Vélez el pasado domingo, Úbeda hará 3 modificaciones. Después de un flojo desempeño colectivo y más aún individual en el caso de estos protagonistas, el entrenador decidió sacar a Milton Delgado, Gonzalo Gelini y Kevin Zenón. Por ese motivo, habrá un cambio en la mitad de la cancha y los restantes estarán en la zona ofensiva.

Edinson Cavani, delantero uruguayo de Boca. (Getty Images)

El encargado de reemplazar al volante es Williams Alarcón, con el objetivo de aportar juego y ser el nexo entre los mediocampistas y los delanteros. Además, el chileno tiene llegada al área rival y en esta formación (4-3-3) es un punto clave para los que llegan desde atrás. Todo indica que le ganó la pulseada a Tomás Belmonte, mientras Ander Herrera continúa con su respectiva recuperación.

En los últimos metros aparecerán Ángel Romero por primera vez de titular y la gran duda: Iker Zufiaurre o Lucas Janson. Este ítem es la gran incertidumbre del DT para enfrentar al Calamar en La Bombonera, donde debe definir si apuesta por el juvenil que viene de convertir un golazo ante Vélez o bien prioriza al experimentado, incluso a pesar de ser el más apuntado por los hinchas.

En definitiva y salvo una cuestión de último momento que obligue a cambiar la planificación del compromiso, el equipo titular de Boca ante Platense será: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Lucas Janson o Iker Zufiaurre, Miguel Merentiel, Ángel Romero.

Lis jugadores de Boca en La Bombonera. (Getty Images)

