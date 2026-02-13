Franco Colapinto cerró su mejor día en los tests de Bahréin: completó 144 vueltas y mejoró los tiempos de Pierre Gasly

Este viernes 13 de febrero tuvieron lugar los últimos tests de esta semana en Bahréin, y Franco Colapinto tuvo indudablemente su mejor performance arriba del A526 desde que pudo probar el coche algunas semanas atrás en Barcelona. El piloto argentino completó todos los programas estipulados con Alpine y lo hizo mejorando las marcas de la escudería.

Los tests de Bahréin y la temporada 2026 de la Fórmula 1 están en Disney+

Franco Colapinto completó 144 vueltas en Sakhir -137 de ellas cronometradas-, con 64 en la tanda matutina, y 73 en la vespertina. Además, con un tiempo de 1:35.806s, registró la mejor vuelta de un Alpine, bajando los registros de vuelta rápida de Pierre Gasly, quien se subió al auto en la jornada de jueves.

Colapinto tuvo su mejor día en Bahréin. (Getty)

Volviendo a la actuación de Colapinto este viernes, su primera tanda comenzó con vueltas rápidas, para terminar haciendo un par de simulaciones de carrera y volviendo un par de veces a boxes. Con un 1:36.874s, llegó a marcar el sexto mejor registro de los pilotos que participaron de dicha sesión.

Ahora bien, lo mejor de Colapinto y el A526 se vio en la segunda mitad del día. Por la tarde, el argentino dio 73 giros, con simulaciones de carrera con neumáticos blandos (11 vueltas), duros (19 vueltas) y medios (17 vueltas). Ésta vez, el cierre fue con vueltas rápidas, y allí fue donde mejoró dos veces el tiempo, hasta conseguir un 1:35.806 en su vuelta 133. Terminó como el octavo piloto más rápido del día.

Sobre el final, la bandera roja provocada por la Ferrari SF-26 de Lewis Hamilton le impidió seguir girando, aunque ya el programa había sido completado. Colapinto terminó como el tercer piloto con más vueltas cronometradas (137) este viernes en Bahréin, solo por detrás de Oscar Piastri (153) y el propio Hamilton (138). Sin lugar a dudas, su mejor día de pretemporada.

Ya finalizada la primera semana de pruebas en Bahréin, queda una segunda; será el 18, 19 y 20 de febrero. Luego, sólo quedará el inicio de la temporada, el 8 de marzo en el Gran Premio de Australia.

En síntesis

Franco Colapinto completó 144 vueltas al circuito de Sakhir con el monoplaza A526 .

completó al circuito de Sakhir con el monoplaza . El argentino registró 1:35.806s , mejorando la marca previa del piloto Pierre Gasly .

, mejorando la marca previa del piloto . Colapinto fue el tercer piloto con más giros, tras Oscar Piastri y Lewis Hamilton.

