Se sumó Belgrano: todos los equipos clasificados a la Libertadores 2027

En un partido apasionante, Belgrano se consagró campeón del fútbol argentino por primera vez en su historia al vencer por 3-2 a River en la final del Torneo Apertura 2026. Con goles de Facundo Colidio y Tomás Galván para el los de Coudet, el Pirata tuvo a Leonardo Morales y Nicolás Fernández como héroe absoluto. Y encima, selló la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

El Pirata ganó su primer trofeo de Primera División en un desenlace que quedará en el recuerdo de todo el país. Sin embargo, no es la única alegría en el pueblo de Córdoba ya que además aseguró su participación en la competición más importante del continente. Además de levantar una copa en el Estadio Mario Alberto Kempes, el año que viene volverá a jugar internacionalmente.

Belgrano salió campeón del Torneo Apertura tras vencer a River.

Lo cierto es que Belgrano es el primer equipo argentino en clasificar a la Copa Libertadores 2027. Al conseguir el Torneo Apertura 2026, el Celeste aseguró disputar la competición de mayor relevancia que tiene Sudamérica luego de vencer agónicamente a River en la final. Así las cosas, el Pirata es el segundo equipo de la región con una plaza confirmada en el certamen.

El único equipo que ya había clasificado a la Copa Libertadores 2027

Apenas había un equipo en este grupo privilegiado. Olimpia ya está clasificado a la Copa Libertadores 2027. El gigante de Paraguay se consagró campeón del torneo doméstico y selló el regreso del tricampeón de América al certamen más importante del continente. Así las cosas, el elenco que dirige Vitamina Sánchez dirá presente en la próxima edición de la competencia.

Olimpia de Paraguay, clasificado a la Copa Libertadores 2027. (Getty Images)

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Por otro lado, en Uruguay hubo un batacazo inesperado. Racing de Montevideo está muy cerca de sacar boleto a la Libertadores, luego de haberse consagrado campeón del torneo charrúa y dar la sorpresa a todo el país. En una liga dominada por Peñarol y Nacional, La Escuelita levantó un trofeo por primera vez en su historia. Aunque aún no aseguró su participación, tiene un pie y medio en el certamen, por su posición en la tabla anual.