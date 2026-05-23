El equipo inédito que prepara Úbeda para Boca vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores 2026

El próximo martes, Boca recibe a Universidad Católica por la sexta y última fecha de la fase de grupos, en la que se juega la clasificación o la eliminación de la Copa Libertadores 2026. Con ese partido en la mira, este sábado se lesionó Miguel Merentiel, lo que obligó a cambiar los planes de Claudio Úbeda, que ya planifica lo que será la formación que estará desde el arranque.

Cabe recordar que el Xeneize está obligado a ganar frente al elenco trasandino, ya que el empate o la derrota significa quedar afuera del certamen más importante del continente. Sin embargo, vale resaltar que pasaría a la Copa Sudamericana para disputar los dieciseisavos de final contra alguno de los segundos de una zona de dicha competición de segundo orden en la región.

Miguel Merentiel, uruguayo de Boca Juniors. (Getty Images)

Lo cierto es que los estudios arrojaron que Merentiel está descartado debido a que sufrió una desgarro en el sóleo, pese a que intentará estar a disposición aunque los plazos médicos indiquen que es imposible. De esta manera, Exequiel Zeballos será el reemplazante como segundo delantero y compartirá el ataque junto a Milton Giménez, que oficia más de atacante de área.

Vale resaltar que Adam Bareiro continúa en plena recuperación de su doble lesión muscular y también busca llegar al duelo ante Universidad Católica, al menos para ocupar un lugar en el banco de suplentes. Por otro lado, Santiago Ascacibar sigue suspendido, debido a que le dieron dos fechas por la expulsión directa en el cotejo ante Barcelona de Ecuador disputado en Guayaquil.

Exequiel Zeballos, delantero de Boca Juniors. (Getty Images)

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A su vez, Ayrton Costa no jugará ya que se encuentra suspendido por llegar a la tercera tarjeta amarilla en la Copa Libertadores 2026 y debe estar marginado una fecha como castigo. En su lugar aparecerá Marco Pellegrino como titular para compartir la zaga junto a Lautaro Di Lollo por quinta vez desde su arribo a Boca y llegando a disputar su 15° partido con la camiseta azul y oro.

En definitiva, mientras espera por la evolución de Bareiro y Merentiel, todo indica que Úbeda ya tiene definida la formación para enfrentar a Universidad Católica. Así las cosas, el equipo titular sería: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Exequiel Zeballos, Milton Giménez.

Leandro Paredes, Lautaro Di Lollo y Exequiel Zeballos, futbolistas de Boca. (Getty Images)

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El grupo de Boca en la Copa Libertadores 2026