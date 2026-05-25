Universidad Católica llega golpeado al duelo clave ante Boca por la Copa Libertadores

Los Cruzados cayeron por 2 a 1 ante Colo Colo en condición de local en un partido en el que Garnero cuidó algunos jugadores.

Se viene el partido del semestre para Boca. El próximo jueves, a partir de las 21.30 horas, los de Claudio Úbeda recibirán a Universidad Católica por la sexta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. El Xeneize tiene la obligación de ganar si quiere avanzar a los octavos de final del torneo más importante del continente.

Universidad Católica puede clasificar -y dejar afuera a Boca- en caso de empatar o ganar. No será un duelo sencillo para los de Daniel Garnero en La Bombonera, pero el premio de meterse entre los mejores 16 de América es tan grande que en el clásico del pasado domingo ante Colo Colo guardó algunos jugadores.

Colo Colo se impuso 2 a 1 ante Universidad Católica en condición de visitante. Garnero decidió guardar a algunos de los habituales titulares, como Fernando Zampedri, Fernando Zuqui y Jimmy Martínez. La intención del entrenador argentino fue no desgastarlos para que lleguen en óptimas condiciones al partido en La Bombonera.

Cruzados cayó 2 a 1 ante Colo Colo. (Foto: Prensa Universidad Católica).

¿Cómo podría formar Boca contra Universidad Católica?

Si bien resta la confirmación oficial de Claudio Úbeda, Boca podría salir a jugar contra Universidad Católica con: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Exequiel Zeballos y Milton Giménez.

¿Qué necesita Boca para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores?

Boca depende de sí mismo para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, pero para eso deberá ganarle el próximo jueves a Universidad Católica en La Bombonera. Si bien un triunfo no le asegura el primer puesto, para que eso suceda necesita de otro resultado en el partido entre Cruzeiro y Barcelona.

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Los duelos de la última fecha de la Copa Libertadores se jugarán en simultáneo. El Grupo D se definirá el jueves 28 de mayo con los duelos entre Boca vs. Universidad Católica y Cruzeiro vs. Barcelona de Guayaquil. Si el Xeneize gana y el conjunto brasileño no supera a los ecuatorianos, los de Úbeda serán líderes de su zona.

Por otro lado existe la posibilidad de clasificar como segundo en el grupo: eso solamente se dará si Boca gana y Cruzeiro supera a Barcelona de Guayaquil. En caso de terminar en esa posición, los de Úbeda jugarán los octavos de final en condición de visitante.

Boca derrotó a Universidad Católica en Chile por la primera fecha del Grupo D. (Foto: Getty).

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Boca recibirá a Universidad Católica por la sexta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores y, en caso de empatar o perder se quedará afuera del torneo más importante del continente. De concretarse alguno de esos resultados, el equipo de Úbeda pasará a jugar los playoffs de la Copa Sudamericana ante alguno de los segundos de ese certamen.

Así está el Grupo D de la Copa Libertadores

DATOS CLAVE

Claudio Úbeda dirigirá a Boca ante Universidad Católica el próximo jueves por la Copa Libertadores.

dirigirá a Boca ante Universidad Católica el próximo jueves por la Copa Libertadores. El entrenador Daniel Garnero reservó futbolistas titulares en el clásico chileno pensando en La Bombonera.

reservó futbolistas titulares en el clásico chileno pensando en La Bombonera. Los jugadores Fernando Zampedri, Fernando Zuqui y Jimmy Martínez no sumaron desgaste físico previo.