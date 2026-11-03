Cristian Traverso apuntó contra River y Di Carlo por sus críticas al arbitraje contra Boca: “Lloraron demasiado”

El ex defensor del Xeneize hizo su reacción en su canal de YouTube y le pegó al clásico rival por los dichos contra Ramírez.

Luego de la victoria de Boca ante River por 1 a 0 por una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, Cristian Traverso, una gloria del Xeneize, hizo su reacción en su canal de YouTube, en donde apuntó contra las críticas por parte del Millonario al arbitraje de Nicolás Ramírez.

Dentro de sus dichos, el ex defensor del elenco de la Ribera se refirió a toda la polémica que se dio durante la semana previa, con munición cruzada entre las dos instituciones. Además, le pegó a Stefano Di Carlo por su comentario en su cuenta de Twitter respecto a la expulsión de Lucas Martínez Quarta.

“Terminó el clásico y fue una larga semana en la que sabés que tenés que embarrar la cancha porque sabes que el rival es más, ¿verdad? Y en lugar de enfocarse en lo que hay que hacer o no, hay que culpar al árbitro, hay que tirarle la pelota al famoso sistema, hay que tirarle la pelota a todos los demás”, inició Traverso en su reacción.

“Estaba escuchando la radio y ya estaban, déjenlo en paz, esperen a que termine el partido, boludo. Si van a llorar… Y van a seguir llorando. Cansaron, boludo, cansaron. Me da fastidio porque siempre hubo idas y vueltas en la previa. Pero esta semana ellos lloraron demasiado y eso no estuvo bien. Tal vez sea porque su momento es diferente al nuestro. No lo sé, pero ese es su problema”, continuó sobre la semana previa.

Siguiendo por la misma línea, le pegó a Di Carlo: “A veces creo que los jugadores necesitan decirles a sus dirigentes: ‘no hablen tanto porque no es bueno’. Hoy vi en el campo el nerviosismo con el que jugaron algunos jugadores de River; estaban concentrados en el árbitro, queriendo una amarilla aquí, una roja allá, queriendo esto, aquello, protestando todo el día. Creo que eso también los sacó del juego”.

Y cerró: “Se viene otra semana que voy a agarrar unos pochoclos. No, mejor no porque te engordan. Voy agarrar el control remoto y me voy a poner a ver… El otro día tuve que mandar a arreglar mi teléfono porque había tanto llanto, tantas lágrimas, tanto sollozo, que dije: ‘No, esto no puede ser’. Literalmente, el agua me caía por el teléfono. Lo que me espera estos días”.

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