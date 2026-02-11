Colapinto provocó la primera bandera roja en los test de Barhein: qué pasó con su Alpine

En la primera jornada de las tres que tendrán los test de Bahréin, Franco Colapinto volvió a las pistas con el Alpine A526. La escudería francesa decidió que el argentino participe de las primeras cuatro horas de sesión, para que siga sumando giros de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Tuvieron que pasar casi 50 minutos del inicio de los test para ver al oriundo de Pilar a bordo de su monoplaza. Sus primeros giros lo ubicaron rápidamente en la sexta posición. Sin embargo, poco después todo se interrumpió cuando provocó una bandera roja.

El auto de Franco se detuvo entrando a la curva 8 y tuvo que ser retirado. Algo similar a lo que pasó en Barcelona. Luego de unos minutos de trabajo, el argentino pudo regresar a la pista para seguir sumando giros.

En su regreso a la acción, Colapinto siguió bajando sus tiempos, pero no alcanzó a salir del fondo (solo 11 pilotos participaron ya que es uno por equipo).

Noticia en desarrollo…