Eduardo Coudet dejó en claro si River lo llamó para reemplazar a Gallardo: “No tengo la necesidad de ocultar, no soy mentiroso”

Luego de lo que fue el anuncio de que Marcelo Gallardo abandonaba su cargo como entrenador de River, los dirigentes comenzaron a moverse con rapidez para encontrar al reemplazante. Y el principal apuntado es Eduardo Coudet, quien está al frente de Deportivo Alavés.

Por la fecha 26 de LaLiga 2025-2026, el elenco que comanda el Chacho Coudet perdió en condición de visitante, en un duelo clave por la pelea por no descender a Segunda División, frente a Levante. A raíz de este resultado, los Babazorros quedaron a tres puntos del último equipo que perdería la categoría.

“Sinceramente, no. Entiendo que fue una semana diferente también para mí, pero solamente estaba enfocado y concentrado en el partido de hoy. Podíamos haber redondeado la gran semana con un triunfo acá. LaLiga no perdona y nosotros perdonamos en la primera mitad”, exclamó el ex DT de Racing y Rosario Central en diálogo con DAZN, encargada de la transmisión oficial del partido. Pero en la conferencia de prensa también le consultaron por los rumores que lo vinculan al club de Núñez.

Cuando fue consultado, dejó en claro que no hay ninguna negociación: “Estamos en la misma situación que hablé el otro día. Nadie le cree a nadie, pero es la verdad, es la realidad. Pero seguramente que la gente que cubre a River saben que lo que digo es la verdad. Si hubiese tenido un contacto, lo diría. Eso no tiene nada que ver. Uno no tiene que ocultar las cosas. Tengo muy buena relación con Alavés, con el dueño de la propiedad. No tengo la necesidad de ocultar, desde mi lado es 100% comprobable“, respondió.

Luego, el estratega de 51 años amplió: “Estamos hablando de supuestos, pero no se puede hablar de supuestos. No soy mentiroso. Si se contactan conmigo, no tengo problema de decirlo públicamente. Incluso, iría con los directivos y les contaría lo que pasa”. Incluso, sobre el final de la conferencia, fue tajante: “Ojalá que esto se termine lo antes posible”. ¿Para quedarse en España o volver al fútbol argentino?

