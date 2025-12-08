Es tendencia:
Desde el entorno de Zeballos apuntaron contra Úbeda por sacarlo en Boca vs Racing: “Todo tocuen”

El Sifón sacó al Changuito cuando el partido estaba 0 a 0 y en su lugar ingresó Alan Velasco, minutos más tarde llegó el gol de Maravilla.

Por Lautaro Toschi

Exequiel Zeballos
© GettyExequiel Zeballos

Boca no pudo con Racing en La Bombonera y quedó eliminado del Torneo Clausura. Los de Gustavo Costas se impusieron por 1 a 0 con un gol de Maravilla Martínez y sacaron boleto a la gran final del torneo local, que se jugará el próximo sábado en Santiago del Estero. El rival lo conocerá este lunes y saldrá del ganador del duelo entre Estudiantes y Gimnasia.

Uno de los momentos más polémicos de la noche fue cuando Claudio Úbeda decidió sacar a Exequiel Zeballos a los 25 minutos del segundo tiempo. El Changuito es el futbolista más desequilibrante de Boca y su ausencia se sintió. En su lugar ingresó Alan Velasco, que no pesó en los 20 minutos que estuvo en cancha.

Úbeda explicó por qué sacó a Zeballos

En conferencia de prensa, Claudio Úbeda afirmó: “Lo que estábamos viendo con gestos es que Exequiel estaba cansado y por eso tomamos la decisión de sacarlo. Si miramos para atrás, en los tres partidos anteriores también había salido en los últimos minutos. Hizo un desgaste físico muy grande durante el tiempo que estuvo en campo y por eso tomamos esa decisión”.

Con el ingreso de Alan busqué una característica similar en el hecho de ser derecho y jugar a pie cambiado en el sector izquierdo. Darle aire al reemplazo de Exequiel que estaba un poco cansado y que pueda sumarse a la mitad de la cancha a tener más control de juego, que era lo que pretendíamos porque el partido estaba demasiado dividido por el ida y vuelta que proponía Racing”, completó Úbeda.

Desde el entorno de Zeballos desmintieron a Úbeda

Tras la explicación de Claudio Úbeda, Rorro Carballo -que trabaja en la empresa de representación de Zeballos- compartió en sus redes sociales un fuerte descargo en el que negaba las palabras del Sifón. Carballo publicó un fuerte mensaje: “No estaba cansado… todo tocuen”.

Incertidumbre por el futuro de Úbeda: qué dijo el DT de Boca sobre su continuidad

Incertidumbre por el futuro de Úbeda: qué dijo el DT de Boca sobre su continuidad

DATOS CLAVE

  • Racing venció 1 a 0 a Boca con gol de Maravilla Martínez y clasificó a la final.
  • Boca fue eliminado del Torneo Clausura tras perder en La Bombonera contra Racing.
  • Claudio Úbeda sacó a Exequiel Zeballos a los 25 minutos del segundo tiempo por “cansancio”.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

