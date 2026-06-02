PANINI registró un 86.23% de acierto en el Álbum del Mundial 2026

Sólo hubo un 100% en la convocatoria de 9 selecciones.

A una semana del Mundial 2026, las convocatorias de las 48 selecciones ya fueron confirmadas de cara a la Copa del Mundo y, a partir de ello, podemos evaluar qué tan certero fue el Álbum oficial PANINI a la hora de elegir los jugadores de cada país.

Siendo 18 figuritas de jugadores por país y con 48 países en el certamen, el total es de 864 figuritas de futbolistas. De ellas, PANINI acertó en 745 de los nombres, logrando un total de un 86.23%.

Colombia, sus 18 jugadores en el álbum, irán al Mundial 2026.

Esto cuenta las exclusiones a último momento de Billy Gilmour (Escocia) y Christoph Baumgartner (Canadá), Cho Yu-min (Corea del Sur), Giorgian De Arrascaeta (Uruguay) y Emil Holm (Suecia), convocados que se lesionaron en la previa del torneo. Tomando en cuenta las listas originales, el porcentaje era de 86.81%.

Los jugadores que tendrán su figurita pero no estarán en el Mundial 2026

México: 12/18 (66%) – Lainez, Rodríguez, Ruiz, Érick Sánchez, Lozano y Malagón

12/18 (66%) – Lainez, Rodríguez, Ruiz, Érick Sánchez, Lozano y Malagón Sudáfrica: 14/18 (77%) – Mbule y Nkota, Ngezana y Aubaas

14/18 (77%) – Mbule y Nkota, Ngezana y Aubaas Corea del Sur: 16/18 (88%) – Lee Myung-jae y Cho Yu-min

16/18 (88%) – Lee Myung-jae y Cho Yu-min Rep. Checa: 15/18 (83%) – Vydra, Kusej y Cerny

15/18 (83%) – Vydra, Kusej y Cerny Canadá: 16/18 (88%) – Miller y Adekugbe

16/18 (88%) – Miller y Adekugbe Bosnia-Herzegovina: 18/18 (100%)

18/18 (100%) Qatar: 16/18 (88%) – Salman y Waad

16/18 (88%) – Salman y Waad Suiza: 18/18 (100%)

18/18 (100%) Brasil: 13/18 (72%) – Bento y João Pedro, Militão, Rodrygo y Estêvão

13/18 (72%) – Bento y João Pedro, Militão, Rodrygo y Estêvão Marruecos: 13/18 (72%) – Saïss, El Yamiq, Masina, Ben Seghir y En-Nesyri

13/18 (72%) – Saïss, El Yamiq, Masina, Ben Seghir y En-Nesyri Haití: 16/18 (88%) – Metusala y Attys

16/18 (88%) – Metusala y Attys Escocia: 17/18 – (94%) – Gilmour

17/18 – (94%) – Gilmour Estados Unidos: 16/18 (88%) – Tessmann y Luna

16/18 (88%) – Tessmann y Luna Paraguay: 16/18 (88%) – Ángel Romero y Villasanti

16/18 (88%) – Ángel Romero y Villasanti Australia: 18/18 (100%)

18/18 (100%) Turquía: 18/18 (100%)

18/18 (100%) Alemania: 13/18 (72%) – Baku, Mittelstadt, Adeyemi, Ter Stegen y Gnabry

13/18 (72%) – Baku, Mittelstadt, Adeyemi, Ter Stegen y Gnabry Curazao: 18/18 (100%)

18/18 (100%) Costa de Marfil: 15/18 (83%) – Boly, Gbamin y Haller

15/18 (83%) – Boly, Gbamin y Haller Ecuador: 17/18 (94%) – Campana

17/18 (94%) – Campana Países Bajos: 16/18 (88%) – Frimpong y Xavi Simons

16/18 (88%) – Frimpong y Xavi Simons Japón: 14/18 (77%) – Mochizuki, Soma, Machino y Minamino

14/18 (77%) – Mochizuki, Soma, Machino y Minamino Suecia: 14/18 (77%) – Hugo Larsson, Bardghji, Kulusevski y Holm

14/18 (77%) – Hugo Larsson, Bardghji, Kulusevski y Holm Túnez: 11/18 (61%) – Ben Said, Meriah, Laidouni, Sassi, Ben Romdhane, Ltaief y Sliti

11/18 (61%) – Ben Said, Meriah, Laidouni, Sassi, Ben Romdhane, Ltaief y Sliti Bélgica: 17/18 (94%) – Openda

17/18 (94%) – Openda Egipto: 14/18 (77%) – Sobhi, Faisal, Hamdy y Mohamed

14/18 (77%) – Sobhi, Faisal, Hamdy y Mohamed Irán: 13/18 (72%) – Pouraliganji, Moharrami, Noorafkan, Azmoun y Gholizadeh

13/18 (72%) – Pouraliganji, Moharrami, Noorafkan, Azmoun y Gholizadeh Nueva Zelanda: 12/18 (66%) – Gauci, Kusini Yengi, Miller, McGree, Yazbek y Goodwin

12/18 (66%) – Gauci, Kusini Yengi, Miller, McGree, Yazbek y Goodwin España: 14/18 (77%) – Le Normand, Huijsen, Carvajal y Morata

14/18 (77%) – Le Normand, Huijsen, Carvajal y Morata Cabo Verde: 16/18 (88%) – Patrick Andrade y Bebé

16/18 (88%) – Patrick Andrade y Bebé Arabia Saudita: 15/18 (83%) – Al-Sanbi, Al-Sahafi y Al-Obud

15/18 (83%) – Al-Sanbi, Al-Sahafi y Al-Obud Uruguay: 16/18 (88%) – De Arrascaeta y Nández

16/18 (88%) – De Arrascaeta y Nández Francia: 15/18 (83%) – Camavinga, Coman y Ekitike

15/18 (83%) – Camavinga, Coman y Ekitike Senegal: 17/18 (94%) – Dia

17/18 (94%) – Dia Iraq: 17/18 (94%) – Rashid

17/18 (94%) – Rashid Noruega: 17/18 (94%) – Donnun

17/18 (94%) – Donnun Argentina: 17/18 (94%) – Mastantuono

17/18 (94%) – Mastantuono Argelia: 13/18 (72%) – Guendouz, Benrahma, Bounedjah, Atal y Bennacer

13/18 (72%) – Guendouz, Benrahma, Bounedjah, Atal y Bennacer Austria: 17/18 (94%) – Baumgartner

17/18 (94%) – Baumgartner Jordania: 17/18 (94%) – Al-Naimat

17/18 (94%) – Al-Naimat Portugal: 18/18 (100%)

18/18 (100%) RD Congo: 18/18 (100%)

18/18 (100%) Uzbekistán: 15/18 (83%) – Turgunboev, Aliqulov y Erkinov

15/18 (83%) – Turgunboev, Aliqulov y Erkinov Colombia: 18/18 (100%)

18/18 (100%) Inglaterra: 15/18 (83%) – Alexander-Arnold, Palmer y Foden

15/18 (83%) – Alexander-Arnold, Palmer y Foden Croacia: 16/18 (88%) – Majer e Ivanovic

16/18 (88%) – Majer e Ivanovic Ghana: 10/18 (55%) – Samed, André Ayew, Paintsil, Bukari, Lamptey, Salisu, Djiku y Kudus

10/18 (55%) – Samed, André Ayew, Paintsil, Bukari, Lamptey, Salisu, Djiku y Kudus Panamá: 18/18 (100%)

PORCENTAJE TOTAL: 86.23%

En total son 9 las selecciones que tienen sus 18 jugadores del álbum, convocados a la Copa del Mundo, aunque originalmente eran 11, hasta las bajas de Gilmour y Baumgartner, por sendas lesiones. Estas son Bosnia, Suiza, Australia, Turquía, Curazao, Portugal, RD Congo, Colombia y Panamá.

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Aún quedan algunos días para el Mundial 2026 y amistosos por disputarse, por lo que estas cifras pueden cambiar en caso de inesperadas lesiones o infortunios que puedan darse.

Síntesis