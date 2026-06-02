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Mundial 2026

PANINI registró un 86.23% de acierto en el Álbum del Mundial 2026

Sólo hubo un 100% en la convocatoria de 9 selecciones.

PANINI acertó más del 86% de los jugadores que estarán en el Mundial 2026
PANINI acertó más del 86% de los jugadores que estarán en el Mundial 2026

A una semana del Mundial 2026, las convocatorias de las 48 selecciones ya fueron confirmadas de cara a la Copa del Mundo y, a partir de ello, podemos evaluar qué tan certero fue el Álbum oficial PANINI a la hora de elegir los jugadores de cada país.

Siendo 18 figuritas de jugadores por país y con 48 países en el certamen, el total es de 864 figuritas de futbolistas. De ellas, PANINI acertó en 745 de los nombres, logrando un total de un 86.23%.

Colombia, sus 18 jugadores en el álbum, irán al Mundial 2026.

Colombia, sus 18 jugadores en el álbum, irán al Mundial 2026.

Esto cuenta las exclusiones a último momento de Billy Gilmour (Escocia) y Christoph Baumgartner (Canadá), Cho Yu-min (Corea del Sur), Giorgian De Arrascaeta (Uruguay) y Emil Holm (Suecia), convocados que se lesionaron en la previa del torneo. Tomando en cuenta las listas originales, el porcentaje era de 86.81%.

Los jugadores que tendrán su figurita pero no estarán en el Mundial 2026

  • México: 12/18 (66%) – Lainez, Rodríguez, Ruiz, Érick Sánchez, Lozano y Malagón
  • Sudáfrica: 14/18 (77%) – Mbule y Nkota, Ngezana y Aubaas
  • Corea del Sur: 16/18 (88%) – Lee Myung-jae y Cho Yu-min
  • Rep. Checa: 15/18 (83%) – Vydra, Kusej y Cerny
  • Canadá: 16/18 (88%) – Miller y Adekugbe
  • Bosnia-Herzegovina: 18/18 (100%)
  • Qatar: 16/18 (88%) – Salman y Waad
  • Suiza: 18/18 (100%)
  • Brasil: 13/18 (72%) – Bento y João Pedro, Militão, Rodrygo y Estêvão
  • Marruecos: 13/18 (72%) – Saïss, El Yamiq, Masina, Ben Seghir y En-Nesyri
  • Haití: 16/18 (88%) – Metusala y Attys
  • Escocia: 17/18 – (94%) – Gilmour
  • Estados Unidos: 16/18 (88%) – Tessmann y Luna
  • Paraguay: 16/18 (88%) – Ángel Romero y Villasanti
  • Australia: 18/18 (100%)
  • Turquía: 18/18 (100%)
  • Alemania: 13/18 (72%) – Baku, Mittelstadt, Adeyemi, Ter Stegen y Gnabry
  • Curazao: 18/18 (100%)
  • Costa de Marfil: 15/18 (83%) – Boly, Gbamin y Haller
  • Ecuador: 17/18 (94%) – Campana
  • Países Bajos: 16/18 (88%) – Frimpong y Xavi Simons
  • Japón: 14/18 (77%) – Mochizuki, Soma, Machino y Minamino
  • Suecia: 14/18 (77%) – Hugo Larsson, Bardghji, Kulusevski y Holm
  • Túnez: 11/18 (61%) – Ben Said, Meriah, Laidouni, Sassi, Ben Romdhane, Ltaief y Sliti
  • Bélgica: 17/18 (94%) – Openda
  • Egipto: 14/18 (77%) – Sobhi, Faisal, Hamdy y Mohamed
  • Irán: 13/18 (72%) – Pouraliganji, Moharrami, Noorafkan, Azmoun y Gholizadeh
  • Nueva Zelanda: 12/18 (66%) – Gauci, Kusini Yengi, Miller, McGree, Yazbek y Goodwin
  • España: 14/18 (77%) – Le Normand, Huijsen, Carvajal y Morata
  • Cabo Verde: 16/18 (88%) – Patrick Andrade y Bebé
  • Arabia Saudita: 15/18 (83%) – Al-Sanbi, Al-Sahafi y Al-Obud
  • Uruguay: 16/18 (88%) – De Arrascaeta y Nández
  • Francia: 15/18 (83%) – Camavinga, Coman y Ekitike
  • Senegal: 17/18 (94%) – Dia
  • Iraq: 17/18 (94%) – Rashid
  • Noruega: 17/18 (94%) – Donnun
  • Argentina: 17/18 (94%) – Mastantuono
  • Argelia: 13/18 (72%) – Guendouz, Benrahma, Bounedjah, Atal y Bennacer
  • Austria: 17/18 (94%) – Baumgartner
  • Jordania: 17/18 (94%) – Al-Naimat
  • Portugal: 18/18 (100%)
  • RD Congo: 18/18 (100%)
  • Uzbekistán: 15/18 (83%) – Turgunboev, Aliqulov y Erkinov
  • Colombia: 18/18 (100%)
  • Inglaterra: 15/18 (83%) – Alexander-Arnold, Palmer y Foden
  • Croacia: 16/18 (88%) – Majer e Ivanovic
  • Ghana: 10/18 (55%) – Samed, André Ayew, Paintsil, Bukari, Lamptey, Salisu, Djiku y Kudus
  • Panamá: 18/18 (100%)

PORCENTAJE TOTAL: 86.23%

En total son 9 las selecciones que tienen sus 18 jugadores del álbum, convocados a la Copa del Mundo, aunque originalmente eran 11, hasta las bajas de Gilmour y Baumgartner, por sendas lesiones. Estas son Bosnia, Suiza, Australia, Turquía, Curazao, Portugal, RD Congo, Colombia y Panamá.

Aún quedan algunos días para el Mundial 2026 y amistosos por disputarse, por lo que estas cifras pueden cambiar en caso de inesperadas lesiones o infortunios que puedan darse.

Síntesis

  • Álbum PANINI acertó en 745 de las 864 figuritas de jugadores mundialistas.
  • 86.23% es el porcentaje total de precisión logrado en los futbolistas elegidos.
  • 9 selecciones lograron tener a sus 18 jugadores del álbum convocados oficialmente
Germán Celsan
Germán Celsan
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