PANINI registró un 86.23% de acierto en el Álbum del Mundial 2026

A una semana del Mundial 2026, las convocatorias de las 48 selecciones ya fueron confirmadas de cara a la Copa del Mundo y, a partir de ello, podemos evaluar qué tan certero fue el Álbum oficial PANINI a la hora de elegir los jugadores de cada país.
Siendo 18 figuritas de jugadores por país y con 48 países en el certamen, el total es de 864 figuritas de futbolistas. De ellas, PANINI acertó en 745 de los nombres, logrando un total de un 86.23%.
Colombia, sus 18 jugadores en el álbum, irán al Mundial 2026.
Esto cuenta las exclusiones a último momento de Billy Gilmour (Escocia) y Christoph Baumgartner (Canadá), Cho Yu-min (Corea del Sur), Giorgian De Arrascaeta (Uruguay) y Emil Holm (Suecia), convocados que se lesionaron en la previa del torneo. Tomando en cuenta las listas originales, el porcentaje era de 86.81%.
Los jugadores que tendrán su figurita pero no estarán en el Mundial 2026
- México: 12/18 (66%) – Lainez, Rodríguez, Ruiz, Érick Sánchez, Lozano y Malagón
- Sudáfrica: 14/18 (77%) – Mbule y Nkota, Ngezana y Aubaas
- Corea del Sur: 16/18 (88%) – Lee Myung-jae y Cho Yu-min
- Rep. Checa: 15/18 (83%) – Vydra, Kusej y Cerny
- Canadá: 16/18 (88%) – Miller y Adekugbe
- Bosnia-Herzegovina: 18/18 (100%)
- Qatar: 16/18 (88%) – Salman y Waad
- Suiza: 18/18 (100%)
- Brasil: 13/18 (72%) – Bento y João Pedro, Militão, Rodrygo y Estêvão
- Marruecos: 13/18 (72%) – Saïss, El Yamiq, Masina, Ben Seghir y En-Nesyri
- Haití: 16/18 (88%) – Metusala y Attys
- Escocia: 17/18 – (94%) – Gilmour
- Estados Unidos: 16/18 (88%) – Tessmann y Luna
- Paraguay: 16/18 (88%) – Ángel Romero y Villasanti
- Australia: 18/18 (100%)
- Turquía: 18/18 (100%)
- Alemania: 13/18 (72%) – Baku, Mittelstadt, Adeyemi, Ter Stegen y Gnabry
- Curazao: 18/18 (100%)
- Costa de Marfil: 15/18 (83%) – Boly, Gbamin y Haller
- Ecuador: 17/18 (94%) – Campana
- Países Bajos: 16/18 (88%) – Frimpong y Xavi Simons
- Japón: 14/18 (77%) – Mochizuki, Soma, Machino y Minamino
- Suecia: 14/18 (77%) – Hugo Larsson, Bardghji, Kulusevski y Holm
- Túnez: 11/18 (61%) – Ben Said, Meriah, Laidouni, Sassi, Ben Romdhane, Ltaief y Sliti
- Bélgica: 17/18 (94%) – Openda
- Egipto: 14/18 (77%) – Sobhi, Faisal, Hamdy y Mohamed
- Irán: 13/18 (72%) – Pouraliganji, Moharrami, Noorafkan, Azmoun y Gholizadeh
- Nueva Zelanda: 12/18 (66%) – Gauci, Kusini Yengi, Miller, McGree, Yazbek y Goodwin
- España: 14/18 (77%) – Le Normand, Huijsen, Carvajal y Morata
- Cabo Verde: 16/18 (88%) – Patrick Andrade y Bebé
- Arabia Saudita: 15/18 (83%) – Al-Sanbi, Al-Sahafi y Al-Obud
- Uruguay: 16/18 (88%) – De Arrascaeta y Nández
- Francia: 15/18 (83%) – Camavinga, Coman y Ekitike
- Senegal: 17/18 (94%) – Dia
- Iraq: 17/18 (94%) – Rashid
- Noruega: 17/18 (94%) – Donnun
- Argentina: 17/18 (94%) – Mastantuono
- Argelia: 13/18 (72%) – Guendouz, Benrahma, Bounedjah, Atal y Bennacer
- Austria: 17/18 (94%) – Baumgartner
- Jordania: 17/18 (94%) – Al-Naimat
- Portugal: 18/18 (100%)
- RD Congo: 18/18 (100%)
- Uzbekistán: 15/18 (83%) – Turgunboev, Aliqulov y Erkinov
- Colombia: 18/18 (100%)
- Inglaterra: 15/18 (83%) – Alexander-Arnold, Palmer y Foden
- Croacia: 16/18 (88%) – Majer e Ivanovic
- Ghana: 10/18 (55%) – Samed, André Ayew, Paintsil, Bukari, Lamptey, Salisu, Djiku y Kudus
- Panamá: 18/18 (100%)
PORCENTAJE TOTAL: 86.23%
En total son 9 las selecciones que tienen sus 18 jugadores del álbum, convocados a la Copa del Mundo, aunque originalmente eran 11, hasta las bajas de Gilmour y Baumgartner, por sendas lesiones. Estas son Bosnia, Suiza, Australia, Turquía, Curazao, Portugal, RD Congo, Colombia y Panamá.
Aún quedan algunos días para el Mundial 2026 y amistosos por disputarse, por lo que estas cifras pueden cambiar en caso de inesperadas lesiones o infortunios que puedan darse.
Síntesis
- Álbum PANINI acertó en 745 de las 864 figuritas de jugadores mundialistas.
- 86.23% es el porcentaje total de precisión logrado en los futbolistas elegidos.
- 9 selecciones lograron tener a sus 18 jugadores del álbum convocados oficialmente