Svitolina, ilusionada con el regreso de Serena Williams: “Es como Federer”

El mundo del tenis celebra el regreso de Serena Williams al circuito WTA. La campeona de 23 títulos de Grand Slam anunció que volverá en Queen´s para jugar en la modalidad de dobles junto a Victoria Mboko. Quien se refirió al regreso de la ex número 1 del mundo fue Elina Svitolina, quien este martes cayó en tres sets ante Marta Kostyuk por los cuartos de final de Roland Garros.
Luego de su duelo ante Marta Kostyuk, Elina Svitolina fue consultada respecto al regreso al circuito de Serena Williams y dijo: “Es una situación muy singular. Es como Roger Federer, tal vez no juegue durante un año o algo así y luego simplemente vaya y juegue de forma increíble”.
“Es una leyenda de otro nivel. De hecho, estoy muy emocionada de que vuelva. Creo que es una gran historia y muy inspiradora para todas las madres del mundo”, completó Elina Svitolina, que a partir de la próxima semana dejará de ser la 7 del mundo y retrocederá un puesto.
Serena Williams se había retirado en 2022. (Foto: Getty).
Svitolina, angustiada por los bombardeos en Ucrania
Las tenistas ucranianas tomaron una postura muy marcada respecto a las jugadoras rusas y bielorrusas y decidieron no saludarlas en sus partidos, a modo de protesta por la guerra entre ambos países. Svitolina reveló cómo vivió los últimos bombardeos en su país: “Me enteré temprano por la mañana. Tengo un par de amigos que me lo contaron, que están allí. Es muy triste y muy duro”.
“Hay gente que murió anoche. Es muy triste que todos tengamos que soportar esta pesadez y este dolor todos los días y los momentos de miedo sin saber qué nos deparará el día siguiente a nuestra familia, a nuestros amigos y a Ucrania en general”, completó Elina Svitolina.
DATOS CLAVE
- Serena Williams regresará al circuito WTA en el torneo de dobles de Queen’s.
- La tenista Elina Svitolina perdió ante Marta Kostyuk en los cuartos de Roland Garros.
- La ucraniana Elina Svitolina descenderá al octavo puesto del ranking la próxima semana.