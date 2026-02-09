Es tendencia:
logotipo del encabezado
TORNEO APERTURA

La chicana de Manuel Lanzini a Boca tras la victoria de Vélez: “Todos saben que soy de River”

El volante ofensivo tuvo una actuación clave en Liniers y, tras el encuentro, se acordó de su paso por el Millonario.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Manuel Lanzini, jugador de Vélez.
© GettyManuel Lanzini, jugador de Vélez.

Por la Fecha 4 del Torneo Apertura 2026, Boca Juniors tropezó por 2-1 ante Vélez Sarsfield en el Estadio José Amalfitani. Matías Pellegrini anotó los dos tantos para el combinado local, mientras que Iker Zufiaurre anotó el descuento sobre el final del trámite.

Con este resultado, los de Claudio Úbeda cosecharon su segunda derrota en lo que va de la competencia y acumulan 6 de 12 unidades disputadas. En cambio, el Fortín se mantiene invicto y, con 10 puntos, ahora es líder de la Zona A.

Dentro de los puntos más altos en el elenco de Guillermo Barros Schelotto estuvo Manuel Lanzini, que fue titular para Vélez y tuvo una buena actuación en sus 84 minutos sobre el césped. Tras el encuentro, ante los micrófonos de TNT Sports, el ex River soltó una chicana para Boca.

“Todos saben que soy hincha de River y estos partidos para mi tienen un condimento aparte. Feliz por los tres puntos. Es un poco especial”, soltó Lanzini, que tiene en su historial grandes performances ante el Xeneize, sobre todo en Superclásicos.

Sin embargo, al referirse al descuento de Zufiaurre, no evitó elogiar al plantel del club de la Ribera: “No era necesario sufrir de esa manera, pero ellos son un club grandísimo que tiene jugadores de mucha jerarquía, que en cualquier momento te pueden hacer una jugada diferente. Por suerte no pasó más que eso”.

Tweet placeholder
Publicidad
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Caso Valentín Carboni: pensar que con seis meses en Racing te metés en el Mundial es una falta de respeto

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Los 5 mejores goles de River en 2025
River Plate

Los 5 mejores goles de River en 2025

Los 6 jugadores que se fueron de River con Gallardo en 2025 y fueron campeones en sus nuevos clubes
River Plate

Los 6 jugadores que se fueron de River con Gallardo en 2025 y fueron campeones en sus nuevos clubes

Los mejores memes del empate entre River y Vélez por el Torneo Clausura
River Plate

Los mejores memes del empate entre River y Vélez por el Torneo Clausura

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026
Fútbol Argentino

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo