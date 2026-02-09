La chicana de Manuel Lanzini a Boca tras la victoria de Vélez: “Todos saben que soy de River”

Por la Fecha 4 del Torneo Apertura 2026, Boca Juniors tropezó por 2-1 ante Vélez Sarsfield en el Estadio José Amalfitani. Matías Pellegrini anotó los dos tantos para el combinado local, mientras que Iker Zufiaurre anotó el descuento sobre el final del trámite.

Con este resultado, los de Claudio Úbeda cosecharon su segunda derrota en lo que va de la competencia y acumulan 6 de 12 unidades disputadas. En cambio, el Fortín se mantiene invicto y, con 10 puntos, ahora es líder de la Zona A.

Dentro de los puntos más altos en el elenco de Guillermo Barros Schelotto estuvo Manuel Lanzini, que fue titular para Vélez y tuvo una buena actuación en sus 84 minutos sobre el césped. Tras el encuentro, ante los micrófonos de TNT Sports, el ex River soltó una chicana para Boca.

“Todos saben que soy hincha de River y estos partidos para mi tienen un condimento aparte. Feliz por los tres puntos. Es un poco especial”, soltó Lanzini, que tiene en su historial grandes performances ante el Xeneize, sobre todo en Superclásicos.

Sin embargo, al referirse al descuento de Zufiaurre, no evitó elogiar al plantel del club de la Ribera: “No era necesario sufrir de esa manera, pero ellos son un club grandísimo que tiene jugadores de mucha jerarquía, que en cualquier momento te pueden hacer una jugada diferente. Por suerte no pasó más que eso”.

