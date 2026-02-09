Es tendencia:
Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras la caída de Boca ante Vélez

El domingo entregó buenos partidos que derivaron en importantes movimientos en la tabla de posiciones.

Por Agustín Vetere

Huracán y Vélez sumaron victorias cruciales.
Se desarrolla la Fecha 4 del Torneo Apertura 2026 y este domingo 10 equipos saltaron al campo. Con puntos importantes en juego para las partes altas de ambas zonas, hubo movimientos en las áreas de clasificación de las dos tablas.

La jornada comenzó con una victoria apretada de Sarmiento de Junín como local ante Atlético Tucumán, que no levanta cabeza. Luego, Independiente se acomodó con un triunfo a domicilio ante Platense, que perdió la chance de quedar como puntero.

La acción continuó con el clásico entre Huracán y San Lorenzo en Parque Patricios. Con gol de Jordy Caicedo, el Globo se quedó con el encuentro por la mínima y ante su público.

En el cierre del domingo, Vélez Sarsfield superó a Boca Juniors como local para subirse a lo más alto de la Zona A en un duelo directo entre ambos. Además, Gimnasia de Mendoza sumó su segundo triunfo, esta vez ante Instituto en su casa.

De esta manera, solamente restan 4 compromisos en esta fecha del Torneo Apertura. Lanús recibirá a Talleres por un lugar en la cima de la Zona A, mientras que Independiente Rivadavia visitará a Estudiantes de Río Cuarto para intentar mantener su puntaje ideal.

La tabla del Torneo Apertura

Lo que resta de la Fecha 4

LUNES 9 DE FEBRERO

  • 17.00 – Barracas Central vs. Gimnasia La Plata
  • 19.15 – Estudiantes de La Plata vs. Deportivo Riestra
  • 19.15 – Lanús vs. Talleres
  • 21.30 – Estudiantes de Río Cuarto vs. Independiente Rivadavia

Datos clave

  • Vélez Sarsfield venció a Boca Juniors y alcanzó el liderazgo de la Zona A.
  • Huracán derrotó a San Lorenzo por 1-0 con un gol marcado por Jordy Caicedo.
  • Independiente Rivadavia buscará mantener su puntaje ideal este lunes 9 de febrero.
agustín vetere
Agustín Vetere

