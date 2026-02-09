Tras la derrota ante Vélez, Úbeda reveló cómo está la relación con los hinchas de Boca: “Se remonta ganando”

Boca volvió a tropezar de visitante al caer 2-1 contra Vélez y las alarmas vuelven a encenderse tras una nueva actuación que dejó mucho que desear. El Xeneize mostró una versión deslucida y se marchó con más dudas que certezas. Bajo ese contexto espeso, por el funcionamiento colectivo, Claudio Úbeda tomó la palabra en conferencia de prensa para hacer autocrítica.

“Hoy no fue un buen partido. Creo que no es una excusa decir que el fútbol argentino es hipercompetitivo y todos los equipos se hacen fuertes de local“, arrancó el DT sin buscar atajos. Sin vueltas, admitió su inquietud por lo visto en el campo: “Me preocupa la actuación del segundo tiempo. Boca tiene que salir a ganar en todos lados y jugar de otra manera. Nos faltó más juego, más intención de ataque“.

La lectura táctica previa al encuentro fue otro punto que el técnico intentó explicar, asumiendo que el plan inicial falló ante la propuesta intensa del Fortín. “Sabíamos que Vélez estiraba al rival e intentamos que no nos pasara y nos terminó pasando, porque sus delanteros atacaban rápido a la defensa”, reconoció.

Sin embargo, luego se apartaría del plano táctico para centrar el foco en el vínculo del plantel y el cuerpo técnico con los hinchas descontentos por la irregularidad mostrada en estas primeras fechas. Al ser consultado sobre el clima externo, Úbeda fue contundente sobre cómo dar vuelta la página: “La relación con el hincha se remonta ganando, mostrando actitud“.

Y agregó: “Hay que ganar el próximo partido en casa y repetir la celda de fines del año pasado, donde tuvimos victorias todos los fines de semana. Es la forma de solucionar situaciones complejas“.

En ese sentido, el DT parece saber que el margen de error se achica al haber perdido dos de los cuatro compromisos disputados en el Apertura. “Tenemos la obligación de estar mejor“, sentenció con firmeza, aunque cerró con un mensaje de esperanza: “Recién estamos en el comienzo del torneo y tenemos plena confianza en revertir esta situación. El equipo va a salir adelante“.

