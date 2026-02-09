La decisión con Gerónimo Rulli que le costó carísimo a Roberto De Zerbi en PSG vs. Marsella

Roberto De Zerbi tomó una decisión en la previa del clásico francés que el Olympique de Marsella debía jugar con el París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes que, sin dudas, por lo menos en un primer momento, expuso a Gerónimo Rulli como el responsable de los malos resultados cosechados el último tiempo.

Es que Los Olímpicos llegaban al duelo con el conjunto de Luis Enrique luego de perder 3 a 0 contra el Brujas en la última jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League (lo que les costó quedar afuera, incluso, de los Play Off) y de un empate 2 a 2 con el París FC, elenco que está peleando por la permanencia en la máxima categoría.

Por eso, el italiano decidió reemplazar al arquero de la Selección Argentina de cara al choque con el París Saint-Germain, señalándolo de esta manera (consciente o inconscientemente) por lo que fueron sus rendimientos más recientes. No obstante, el tiro le salió por la culata, porque el que terminó mal parado fue el propio entrenador.

Resulta que el Marsella, con el neerlandés Jeffrey de Lange en el arco, perdió 5 a 0 con el actual campeón de la Ligue 1 y de la UEFA Champions League, y este lunes tendrá una reunión con la dirección deportiva para analizar su continuidad, algo que fue anunciado por el mismo Roberto De Zerbi en la conferencia de prensa posterior al catastrófico partido en la capital gala.

“Hablaremos con Benatia y Longoria para ver qué podemos hacer. Porque estas derrotas duelen, sobre todo en París, sobre todo de esta manera”, expresó el extécnico del Brighton y Sassuolo, entre otros, en una conferencia de prensa en la que también se refirió a sus dirigidos: “No estoy en la mente de los jugadores, no sé qué está pasando. Nos preparamos para el partido lo mejor que pudimos. Pero está claro que no nos preparamos bien. Tenemos que entender por qué. ¿Por qué vamos a Brujas a jugar un partido así? ¿Por qué venimos aquí a jugar un partido así?”.

Los números de Gerónimo Rulli en el Olympique de Marsella en lo que va de la temporada

Gerónimo Rulli, suplente vs. PSG, acumula en lo que va de la temporada 2025/2026 con el Olympique de Marsella 26 partidos entre la Ligue 1, Copa de Francia, Trofeo de Campeones de Francia y la Fase de Liga de la UEFA Champions League. Mantuvo la valla invicta en 6 de esos compromisos, pero en los restantes le convirtieron 35 goles.

