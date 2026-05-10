Las vías que le quedan a Boca para clasificar a la Copa Libertadores 2027

El Xeneize, al caer con Huracán en los Octavos de Final del Torneo Apertura 2026, perdió una de las opciones para clasificar a la Copa Libertadores del año que viene. Le quedan otras 6.

Este sábado 9 de mayo Boca cayó 3 a 2 con Huracán en la Bombonera en uno de los cruces correspondientes a los Octavos de Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino y ya van más de 3 años sin consagraciones (su último título fue la Supercopa Argentina que le ganó a Patronato en marzo del 2023).

Pero el lamento del Xeneize no solo tiene que ver con que dejó escapar una nueva chance para celebrar, sino que, además, se le apagó una de las opciones que tenía para garantizar su lugar en la Copa Libertadores 2027, aunque todavía tiene otras vías con las que puede clasificar.

La principal que le queda en el ámbito local es el Torneo Clausura 2026, en el que debería ser campeón para acceder a la fase de grupos del certamen continental. Sino deberá buscar su plaza en la tabla general, que ofrece pasajes para los tres primeros. Asimismo, la Copa Argentina también otorga un lugar para el campeón (Boca venció a Gimnasia de Chivilcoy y avanzó a los 16vos de Final en donde se verá las caras con Sarmiento de Junín).

Por otra parte, el conjunto que comanda Claudio Úbeda, más allá de las alternativas descritas anteriormente, podrá intentar asegurar su participación en la Copa Libertadores 2027 adjudicándose la edición actual, en la que de todos modos está peleando para quedarse con uno de los pases para los Octavos de Final en una zona en la que se encuentra tercero por detrás de Universidad Católica y Cruzeiro.

¡El Globo ganó en La Bombonera!@CAHuracan derrotó 3 a 2 a @BocaJrsOficial (Giménez y A. Romero) con goles de Gil y O. Romero (2) por los #OctavosDeFinal del #TorneoMercadoLibre 2026 🏆



📷 Huracán pic.twitter.com/eeWbAbjF3u — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) May 10, 2026

Boca se enfoca en sus compromisos por la Libertadores 2026

Al quedar afuera del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional del Fútbol de Argentina, Boca, hasta después de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, solo tendrá que ocuparse de sus compromisos faltantes por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, en los cuales precisa ganar sí o sí para meterse en los Octavos de Final.

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Primero chocará con Cruzeiro el martes 19 de mayo y después con Universidad Católica el 28 del mismo mes. Ambos partidos se llevarán a cabo en la Bombonera. Vale mencionar que los de Úbeda están terceros con 6 unidades, a uno del conjunto brasileño y del equipo chileno.