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Con los regresos de Vera y Driussi, la posible formación de River para enfrentar a San Lorenzo por el Torneo Apertura

Coudet recupera a dos piezas claves e irá por el boleto a los cuartos de final del certamen.

Eduardo Coudet, entrenador de River.
© GettyEduardo Coudet, entrenador de River.

En el marco de los octavos de final del Torneo Apertura, en el Estadio Más Monumental, River recibe a San Lorenzo en búsqueda de una victoria que le permita avanzar a la siguiente instancia, en donde esperará por el ganador de la llave entre Vélez y Gimnasia de La Plata.

Para este encuentro, el entrenador del Millonario, Eduardo Coudet, tendrá a todo el plantel a disposición y es por eso que parará el mejor equipo posible, con varios cambios respecto al que le ganó a Carabobo en Venezuela, sumado también a los regresos de Fausto Vera y Sebastián Driussi a la convocatoria.

Tal como viene ocurriendo, el arco y la defensa saldrá de memoria. Santiago Beltrán estará bajo los tres palos, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña serán los laterales, mientras que la zaga central estará compuesta por Lucas Martínez Quarta, acompañado de Lautaro Rivero.

Pasando a la mitad de la cancha, Aníbal Moreno y Tomás Galván volverán a la titularidad tras descansar y no viajar a Venezuela. El tercer mediocampista será Fausto Vera, quien volvió después de recuperarse de un esguince de rodilla que lo marginó casi un mes de las canchas.

En cuanto a la ofensiva, Ian Subiabre le ganaría la pulseada a Kendry Páez para meterse como tercer delantero. Facundo Colidio se mantendría como titular, y el centrodelantero sería Sebastián Driussi, recuperado de un desgarro que lo sacó del Superclásico ante Boca.

Sebastián Driussi sería titular ante San Lorenzo.

Sebastián Driussi sería titular ante San Lorenzo.

La posible formación de River para enfrentar a San Lorenzo

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El Millonario saldría a la cancha con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ian Subiabre, Facundo Colidoo y Sebastián Driussi.

Datos claves

  • Eduardo Coudet parará el mejor equipo posible de River para enfrentar a San Lorenzo.Fausto Vera regresa tras un mes inactivo por un esguince de rodilla en River.
  • Sebastián Driussi volvería a la titularidad tras recuperarse de un desgarro sufrido ante Boca.
Marco D'Arcangelo
Marco D'Arcangelo
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