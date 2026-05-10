Con los regresos de Vera y Driussi, la posible formación de River para enfrentar a San Lorenzo por el Torneo Apertura

En el marco de los octavos de final del Torneo Apertura, en el Estadio Más Monumental, River recibe a San Lorenzo en búsqueda de una victoria que le permita avanzar a la siguiente instancia, en donde esperará por el ganador de la llave entre Vélez y Gimnasia de La Plata.
Para este encuentro, el entrenador del Millonario, Eduardo Coudet, tendrá a todo el plantel a disposición y es por eso que parará el mejor equipo posible, con varios cambios respecto al que le ganó a Carabobo en Venezuela, sumado también a los regresos de Fausto Vera y Sebastián Driussi a la convocatoria.
Tal como viene ocurriendo, el arco y la defensa saldrá de memoria. Santiago Beltrán estará bajo los tres palos, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña serán los laterales, mientras que la zaga central estará compuesta por Lucas Martínez Quarta, acompañado de Lautaro Rivero.
Pasando a la mitad de la cancha, Aníbal Moreno y Tomás Galván volverán a la titularidad tras descansar y no viajar a Venezuela. El tercer mediocampista será Fausto Vera, quien volvió después de recuperarse de un esguince de rodilla que lo marginó casi un mes de las canchas.
En cuanto a la ofensiva, Ian Subiabre le ganaría la pulseada a Kendry Páez para meterse como tercer delantero. Facundo Colidio se mantendría como titular, y el centrodelantero sería Sebastián Driussi, recuperado de un desgarro que lo sacó del Superclásico ante Boca.
Sebastián Driussi sería titular ante San Lorenzo.
La posible formación de River para enfrentar a San Lorenzo
El Millonario saldría a la cancha con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ian Subiabre, Facundo Colidoo y Sebastián Driussi.
Datos claves
- Eduardo Coudet parará el mejor equipo posible de River para enfrentar a San Lorenzo.Fausto Vera regresa tras un mes inactivo por un esguince de rodilla en River.
- Sebastián Driussi volvería a la titularidad tras recuperarse de un desgarro sufrido ante Boca.