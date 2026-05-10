Con los regresos de Vera y Driussi, la posible formación de River para enfrentar a San Lorenzo por el Torneo Apertura

Coudet recupera a dos piezas claves e irá por el boleto a los cuartos de final del certamen.

En el marco de los octavos de final del Torneo Apertura, en el Estadio Más Monumental, River recibe a San Lorenzo en búsqueda de una victoria que le permita avanzar a la siguiente instancia, en donde esperará por el ganador de la llave entre Vélez y Gimnasia de La Plata.

Para este encuentro, el entrenador del Millonario, Eduardo Coudet, tendrá a todo el plantel a disposición y es por eso que parará el mejor equipo posible, con varios cambios respecto al que le ganó a Carabobo en Venezuela, sumado también a los regresos de Fausto Vera y Sebastián Driussi a la convocatoria.

Tal como viene ocurriendo, el arco y la defensa saldrá de memoria. Santiago Beltrán estará bajo los tres palos, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña serán los laterales, mientras que la zaga central estará compuesta por Lucas Martínez Quarta, acompañado de Lautaro Rivero.

Pasando a la mitad de la cancha, Aníbal Moreno y Tomás Galván volverán a la titularidad tras descansar y no viajar a Venezuela. El tercer mediocampista será Fausto Vera, quien volvió después de recuperarse de un esguince de rodilla que lo marginó casi un mes de las canchas.

En cuanto a la ofensiva, Ian Subiabre le ganaría la pulseada a Kendry Páez para meterse como tercer delantero. Facundo Colidio se mantendría como titular, y el centrodelantero sería Sebastián Driussi, recuperado de un desgarro que lo sacó del Superclásico ante Boca.

Sebastián Driussi sería titular ante San Lorenzo.

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La posible formación de River para enfrentar a San Lorenzo

El Millonario saldría a la cancha con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ian Subiabre, Facundo Colidoo y Sebastián Driussi.

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