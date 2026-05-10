El tridente ofensivo que imagina Luis Enrique en el PSG con Julián Alvarez

En Francia aseguran que el PSG tiene pensado unir a la Araña con Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia para la temporada 2026/2027.

El París Saint-Germain tendrá un cierre de temporada frenético. Por un lado, busca adjudicarse la Ligue 1, en la cual es líder de la tabla de posiciones con tres puntos de diferencia sobre su escolta Lens, a falta de cuatro fechas para el cierre. Y por el otro, quiere ser bicampeón de la UEFA Champions League, para lo cual deberá vencer al Arsenal el próximo 30 de mayo en Budapest.

Sin embargo, aunque los objetivos deportivos del presente son la prioridad, Nasser Al Khelaifi, presidente del PSG, y Luis Enrique, el entrenador del primer equipo, ya están pensando en la campaña que viene, post Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues la ambición de ambos es la de seguir trabajando para seguir cosechando títulos.

En ese sentido, conforme a un reporte realizado recientemente por Actu Foot, el estratega español ya dio el visto bueno para que la directiva avance por Julián Alvarez, la pieza que considera que encajará a la perfección entre Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia, los dos jugadores que fueron claves para desplazar al Bayern Munich en la semifinal de la Liga de Campeones de Europa.

Aparentemente, miembros de la directiva del club parisino ya habrían tomado contacto con el entorno del delantero de la Selección Argentina. Incluso, en España, conforme a Cadena Cope, ya estarían advertidos de estos sondeos, a tal punto que en el Atlético de Madrid se van haciendo la idea de que no contarán con la Araña a partir del curso 2026/2027.

El tridente que sueña Luis Enrique: Khvicha Kvaratskhelia, Julián Alvarez y Ousmane Dembélé.

No obstante, desde Cataluña insisten en remarcar que el Barcelona también irá por el oriundo de Calchín en el mercado de pases que abrirá durante el Mundial. De hecho, Mundo Deportivo asegura que Joan Laporta, presidente del Culé, es el que pretende llevar a cabo las negociaciones con sus pares del Atleti, a los que les ofrecería 120 millones de euros (el monto al que se estiraría el Barça para persuadir a las autoridades colchoneras).

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El contrato de Julián Alvarez con el Atlético de Madrid

El contrato de Julián Alvarez con el Atlético de Madrid vence a mediados del 2030, por lo que cualquiera que quiera hacerse con los servicios del delantero tiene que negociar con la directiva rojiblanca y estar dispuesto a pagar la cláusula de rescisión.

Aun así, el plan de la institución de la capital española es la de retener al ex River con una suba de salario considerable, además de rodearlo con incorporaciones de jerarquía con el fin de aumentar las chances de realmente pelear por títulos.

Al respecto, Apollo, los fondos estadounidenses que compraron el 57 por ciento de las acciones del Atleti (operación que fue aprobada en marzo), se hará cargo de los gastos.

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En síntesis