San Lorenzo chicaneó a River en la previa del duelo por los octavos del Torneo Apertura

El Ciclón visitará al Millonario en el Estadio Monumental a partir de las 19 horas con la misión de avanzar a cuartos de final.

Fin de semana a pura emoción en el fútbol argentino. El pasado sábado, Huracán, Argentinos Juniors, Unión y Belgrano sacaron pasaje a los cuartos de final, mientras que este domingo habrá otros cuatro partidos en los que saldrán los restantes clasificados. Uno de los duelos de la jornada será el que protagonicen River y San Lorenzo en el Estadio Monumental.

El Millonario recibirá al Ciclón a partir de las 19 horas en lo que será una nueva edición de uno de los clásicos más importantes del fútbol argentino. En la antesala de este encuentro, desde las redes sociales de San Lorenzo chicanearon a River.

En sus redes sociales oficiales, los de Boedo compartieron a la medianoche el clásico anuncio del partido que hacen todos los equipos. En esta oportunidad, San Lorenzo optó por mostrar a un Monumental nevado -dando a entender que es un lugar frío- con varios cuervos sobrevolándolo.

Las publicaciones se llenaron de comentarios de hinchas de San Lorenzo riendo la gracia, pero también con varios de River enojados y retrucando con otras chicanas futboleras, básicamente parte del folclore del fútbol. Más allá de estos cruces en las redes, la realidad es que se espera un partido áspero en el Monumental entre dos rivales históricos que buscan meterse entre los mejores ocho del Apertura.

Las probables formaciones de River y San Lorenzo

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

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San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Juan Cruz Rattalino, Mathías De Ritis; Nahuel Barrios; Matías Reali y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

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