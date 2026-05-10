Preocupación en Boca por Adam Bareiro: se perdería los dos partidos de Copa Libertadores

El Xeneize enfrentará a Cruzeiro y Universidad Católica en La Bombonera con la misión de clasificar a octavos de final.

Sábado lapidario para Boca Juniors. Los de Claudio Úbeda se midieron ante Huracán en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Apertura y perdieron 3 a 2 en un encuentro que tuvo de todo: penales, expulsados, polémicas y un lesionado que generó preocupación en el Xeneize. Adam Bareiro apenas pudo disputar 20 minutos ante el Globo antes de marcharse con un dolor.

El paraguayo inició como titular luego de su ausencia en Guayaquil frente a Barcelona por haber sido suspendido en la fecha anterior. Desafortunadamente para él, una molestia lo sacó del partido ante Huracán a los 20 minutos del primer tiempo. En su lugar ingresó Milton Giménez, que fue quien anotó el gol agónico del empate en los 90 para llevar el partido al tiempo extra.

Según pudo saber Bolavip, Adam Bareiro habría afirmado: “Se me desprendió algo” en cuanto volvió al banco de suplentes. Todavía no se conoce el parte médico, pero se estima que es algo muscular y eso lo dejaría sin la chance de jugar los dos partidos del Grupo D de la Copa Libertadores que le quedan a Boca.

El dolor de Adam Bareiro fue en la ingle. (Foto: Getty).

¿Qué partidos se perdería Adam Bareiro?

De confirmarse una lesión muscular, Adam Bareiro no jugaría los partidos ante Cruzeiro y Universidad Católica por las fechas 5 y 6 de la Copa Libertadores. Ambos duelos serán en La Bombonera -ante los brasileños el 19 de mayo y contra los chilenos el 28 del mismo mes- y allí se jugará el pase a octavos de final del torneo más importante del continente.

Cabe recordar que el Xeneize se encuentra actualmente tercero en su zona de Libertadores con seis unidades, por lo que las próximas dos jornadas serán determinantes. Una victoria ante Cruzeiro lo deja muy bien parado pensando en clasificar a octavos de final.

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El panorama detallado de Boca en la Libertadores

Si Boca saca 6 puntos: se clasifica a octavos de final y asegura el primer puesto

Si Boca saca 4 puntos (empate con Cruzeiro y victoria con U Católica): se clasifica a octavos de final

Si Boca saca 4 puntos (triunfo por 2 goles o más ante Cruzeiro y empate con U Católica): se clasifica

Si Boca saca 3 puntos: solamente clasifica si Barcelona le gana o empata con el mismo rival al que Boca le gane

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Si Boca saca 2 puntos: solamente se clasifica si Barcelona le gana a Universidad Católica y no a Cruzeiro

Si Boca saca 1 punto: queda eliminado

Si Boca saca 0 puntos: queda eliminado

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