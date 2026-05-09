El calendario de Boca tras quedar eliminado del Torneo Apertura: ¿Cuándo vuelve a jugar?

En un partido que pasará a la posteridad para el público futbolero, Boca quedó eliminado en La Bombonera ante Huracán en los octavos de final del Torneo Apertura. El 3 a 2 del Globo en Brandsen 805 luego de los 120 minutos que se disputaron dejó al Xeneize sin chances de campeonar en este semestre y se extiende su sequía de títulos por al menos unos meses más.

Consumada la eliminación en el torneo local, Boca terminó su participación nacional de manera prematura, sin poder disputar los potenciales encuentros de cuartos de final, la semi y la final.

De esta manera, al equipo de Claudio Úbeda le quedan solo dos partidos hasta que termine el semestre, ambos por la fase de grupos de la Copa Libertadores. En concreto, Boca tendrá que enfrentar a Cruzeiro y a Universidad Católica por las fechas 5 y 6 respectivamente, ambas en La Bombonera.

El primer partido se disputará el próximo martes 19 de mayo a las 21:30, por lo que el Xeneize tendrá 10 días de preparación para recibir al equipo raposo con suficiente descanso y entrenamientos enfocados en un solo encuentro.

Una semana y dos días más tarde, el jueves 28 de dicho mes, el equipo de la Ribera cerrará su semestre y su participación en la fase de grupos de la Libertadores enfrentando a los Cruzados por la sexta fecha del certamen internacional.

Boca perdió y quedó eliminado ante Huracán

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Deberá sacar, de mínima, 4 puntos de los 6 posibles para clasificar a los octavos de final. Si gana ambos encuentros, se asegurará el primer puesto de su grupo. Luego, el plantel de Boca comenzará el receso por el Mundial y regresará para la fecha 1 del Clausura, en el que visitará a Deportivo Riestra el fin de semana del 26 de julio.

Los partidos que le quedan a Boca en la fase de grupos de la Libertadores

Fecha 5: Boca vs. Cruzeiro – Martes 19 de mayo a las 21:30

Fecha 6: Boca vs. Universidad Católica – Jueves 28 de mayo a las 21:30

*Ambos en La Bombonera

Los números de Boca en el semestre

Entre la Libertadores, el Apertura y la Copa Argentina, Boca cierra un semestre en el que jugó 22 partidos en total. Allí, obtuvo 11 victorias, empató 6 y perdió 5, a la espera de lo que suceda en los dos partidos finales de la primera parte del 2026. En el torneo local terminó segundo en su zona y marcha tercero en la tabla anual, pero fue eliminado en octavos.

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En Copa Argentina pasó la primera fase tras dejar en camino a Gimnasia de Chivilcoy y en la Libertadores, a día de hoy, marcha tercero de su grupo a un punto de U.Católica y Cruzeiro, pero depende de sí mismo para clasificar a octavos.

En síntesis