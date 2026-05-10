El francés no será de la partida ante el rival de toda la vida, que puede salir campeón este domingo en el Camp Nou.

Real Madrid atraviesa días turbulentos: problemas en el vestuario, lesiones de figuras y un visita incómoda a Barcelona para jugar el clásico. Los culés pueden salir campeones en la cara del Merengue y para eso le alcanzará con ganar o empatar. Para colmo de males, este mismo domingo se confirmó que Kylian Mbappé no será de la partida.

El francés interrumpió su participación en el entrenamiento a falta de cinco minutos para el cierre del mismo y las alarmas se encendieron. Kylian sintió una molestia en sus isquiotibiales y decidió parar, a la espera de ver cómo evolucionaba la molestia.

Finalmente, el francés salió de la nómina de convocados y no estará en el Camp Nou este domingo a partir de las 16 horas cuando inicie un nuevo clásico de España. Sin dudas es una baja sumamente sensible para el Merengue que si bien sabe que las chances de salir campeón son casi nulas, lo importante de este domingo es evitar que Barcelona les dé la vuelta olímpica en la cara.

Kylian Mbappé. (Foto: Getty).

Fastidio de los hinchas de Real Madrid

A través de las redes sociales, los hinchas de Real Madrid muestran su descontento con Kylian Mbappé y una de las razones principales es la falta de compromiso que ellos consideran que el francés tiene con el club. La realidad es que fue un año muy malo para los Merengues, que iniciaron la temporada con Xabi Alonso como entrenador y luego continuaron con Álvaro Arbeloa.

A qué hora es Barcelona – Real Madrid por LaLiga: dónde ver el partido

El encuentro está pautado para las 21:00 de España, que en Argentina simbolizan las 16:00 de este domingo 10 de mayo. El Clásico entre Barcelona y Real Madrid se podrá ver, de manera exclusiva para Latinoamérica, mediante Dsports (canales 610 y 1610) y por la plataforma de streaming Dgo.

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Formaciones de Barcelona y Real Madrid para el Clásico

Barcelona: Joan Garcia, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Gavi, Pedri, Dani Olmo; Roony Bardghji, Robert Lewandowski y Fermín López. DT: Hansi Flick.

Real Madrid: Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Dean Huijsen, Fran García; Aurelien Tchuaméni, Thiago Pitarch, Jude Bellingham; Brahim Díaz, Gonzalo García y Vinicius Jr. DT: Álvaro Arbeloa.

DATOS CLAVE

Kylian Mbappé es baja del Real Madrid tras sufrir una molestia en los isquiotibiales.

es baja del Real Madrid tras sufrir una molestia en los isquiotibiales. Barcelona se consagrará campeón de liga este domingo si logra ganar o empatar el clásico.

se consagrará campeón de liga este domingo si logra ganar o empatar el clásico. El partido entre ambos clubes inicia hoy a las 16 horas en el Camp Nou.