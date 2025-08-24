El durísimo golpe que sufrió Riquelme en la previa del partido entre Boca y Banfield

A tan solo algunas horas de que Boca se enfrente con Banfield por la sexta jornada del Torneo Clausura 2025, una noticia sacudió a todos. Es que mientras todos los cañones apuntaban al encuentro por el ámbito doméstico con sede en La Bombonera, Juan Román Riquelme sufrió un durísimo golpe inesperado sobre una personalidad de extrema confianza y de su círculo íntimo.

Lo cierto es que murió Daniel Bolotnicoff, el histórico representante del actual presidente del Xeneize y quien también supo ser el abogado de Diego Armando Maradona. A sus 69 años de edad, el hombre que siempre estuvo ligado al fútbol desde el otro lado de la línea de cal, perdió la vida de manera repentina y llenó de asombro y tristeza al mandatario del conjunto de la ribera.

El ex agente se descompensó durante la madrugada del domingo y solamente algunas horas después falleció tras no poder ser reanimado. Aunque se sabía que padecía una complicada enfermedad que lo tenía a mal traer, el trágico suceso ocurrió de manera absolutamente inesperada, lo que generó una enorme sorpresa entre sus familiares y sus amistades más próximas.

Daniel Bolotnicoff, histórico representante de Juan Román Riquelme y ex abogado de Diego Armando Maradona. (Foto: Planeta Boca Juniors)

Bolotnicoff también fue el defensor legal de Maradona durante la década de 1990, tanto desde el principio cuando continuaba en Europa como cuando regresó a Boca en el segundo lustro. Luego, por diferentes cuestiones del momento, dejó de estar ligado al astro argentino y tiempo más tarde fue notablemente importante en la carrera profesional de Riquelme.

Es que no solo se convirtió en el representante de Román, sino que también se volvió un hombre de confianza en su círculo más íntimo, como muy pocas personas lograron serlo. Además, por la inmensa amistad que tenían, Daniel colaboró en distintas acciones del Xeneize debido a su histórico rol y el gran conocimiento que tenía en las negociaciones.

Además de Riquelme y Maradona, Bolotnicoff también fue fundamental en las trayectorias de otros futbolistas relacionados con Boca. Es que por dar algunos ejemplos, también trabajó con jugadores como Pablo Ledesma en épocas anteriores. Pero años más acá, supo representar a Agustín Marchesín y Lucas Janson, entre otros tantos protagonistas del deporte.

