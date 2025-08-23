Inesperado: de borrado por Russo en Boca a un equipo que juega la Champions League 2025/26

Desde que Miguel Ángel Russo empezó su tercer ciclo a cargo del plantel de Boca, debió tomar fuertes decisiones que derivó en marginar a varios futbolistas. Tras la salida de Marcos Rojo a Racing, el jugador que quedó en esa situación es Marcelo Saracchi, pero su futuro podría cambiar drásticamente en las próximas horas y a muy pocos días de que finalice el mercado de pases.

El lateral izquierdo perdió mucho terreno y fue separado de sus compañeros por cuestiones vinculadas a conductas inapropiadas, además de que también recibió la noticia de que no iba a ser tenido en cuenta en este segundo semestre. Con ese panorama mientras se entrenaba en absoluta soledad, tomó cartas en el asunto y buscó una salida inmediata para cambiar de aire.

Lo cierto es que Saracchi está cerca de ser nuevo refuerzo de Celtic. El reconocido elenco escocés abrió negociaciones con el Xeneize para contratar al defensor uruguayo que desea tener un nuevo desafío en Europa y al mismo tiempo dejar la institución de la ribera por su situación. Además, las tratativas pertinentes están en marcha, según pudo saber Bolavip.

El gigante británico ofreció un préstamo por una temporada, con cargo y con opción de compra para fichar al marcador de punta que está relegado en Boca, según informó Cesar Luis Merlo. Si bien Juan Román Riquelme todavía no aceptó esta propuesta, si se ajustan los montos de ambos ítems, podría haber un desenlace positivo y el zurdo podría continuar su carrera en Glasglow.

Marcelo Saracchi, futbolista uruguayo de Boca Juniors que está relegado del plantel. (@BocaJrsOficial)

De esta manera, Boca podría ponerle punto final a la estadía del uruguayo en el club en las próximas horas, si consigue un acuerdo con Celtic. Así, sacaría de las filas a un futbolista que no utilizará en el futuro, mientras que el jugador podrá relanzar su carrera como profesional en una nueva estadía en Europa y ambas partes quedarían satisfechas con un eventual traspaso.

El oriundo de Paysandú arribó al Xeneize a principios de 2023, procedente de Levante por un desembolso de 2 millones de dólares. Con la camiseta azul y oro, Saracchi disputó un total de 52 compromisos oficiales, entre los que consiguió convertir 4 goles y repartir 5 asistencias, además de sumar 10 tarjetas amarillas y 2 expulsiones. Cabe destacar que no conquistó ningún título.

Es importante resaltar que no sería la primera experiencia de Marcelo en el Viejo Continente, ya que RB Leipzig abonó 12 millones de euros por él cuando estaba en River. Luego, también pasó por Galatasaray y Levante, aunque no consiguió consolidarse del todo en ninguno de ellos y por eso optó por arribar nuevamente al fútbol argentino pero en la vereda opuesta que en el paso anterior.

