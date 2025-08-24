Es tendencia:
Torneo Clausura

Boca vs. Banfield por el Torneo Clausura: hora, canal y formaciones

En La Bombonera, el Xeneize y el Taladro se enfrentan por la sexta fecha del Clausura.

Así llega Boca a este partido

El equipo comandado por Miguel Ángel Russo llega a este encuentro con 6 puntos en cinco fechas y está en la décima posición. En su última presentación, le ganó 3 a 0 a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Por Marco D'arcangelo

Boca y Banfield se enfrentan en La Bombonera.
© Prensa Boca/BanfieldBoca y Banfield se enfrentan en La Bombonera.

En el marco de la sexta fecha del Grupo A del Torneo Clausura, en La Bombonera Boca recibe a Banfield con el objetivo de sumar su segunda victoria en el certamen. El encuentro comienza a las 18.15 horas, será dirigido por Nicolás Lamolina y podrá verse en vivo a través de TNT Sports.

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

